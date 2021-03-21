UBA／「雙塔」合砍39分、33籃板 世新23連勝完成2連霸
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-21 18:48:44
UBA冠軍戰今(21)日開打，女子組由22連勝中的世新大學，這一場比賽靠著「雙塔」林蝶與潔丹妮兒聯手攻下39分、33籃板，最終以70:51擊潰台灣師大，以跨季23連勝之姿完成二連霸。
首節開打後，世新不出意料之外地把攻擊重心放在禁區，林蝶拿下球隊的前6分，不過之後衛冕軍失誤激增，讓台師大打出反擊，吳明臻該節得到7分，讓球隊首節打完只落後1分。次節開打後，世新開始找到進攻節奏，首節6投0中的外線也開始有所斬獲，射手陳育緹連投進2顆三分球，幫助球隊打出10:0的攻勢，單節打出21:8的高潮，讓他們半場打完取得14分領先。易籃再戰後，台師大找回導傳耐心，尋找合適空擋的空檔出手，也讓他們命中率有所提升，打出一波18:8的高潮，一度追到只落後4分；但在對方迫近之時，林蝶跳出來連拿6分，稍微遏止住對手的氣焰，讓球隊三節戰罷仍以53:45佔有優勢。不過末節台師大錯失幾次進攻機會，反而讓世新靠著進攻籃板後的二波攻勢，連下5分，將分數給重新拉開到雙位數；接著師大諸將投籃命中率在該節顯著下滑，也因此無法在咬住比數，最終只能看著對手揚長而去，拿下冠軍。林蝶今天完全展現出自己的籃下威力，多次在關鍵時刻取分，全場攻下21分、13籃板，而潔丹妮兒今天依舊是一台不可阻擋的籃板機器，取得18分、20籃板，兩人完全摧毀了對手禁區。陳育緹投進3顆三分球，也貢獻了13分。台師大今天團隊命中率被壓制不到4成，僅2人得分來到雙位數，吳明臻攻下15分、徐詩涵10分，陳怡萱得到9分，其他人的分數貢獻比較零星，也因此種下敗因。世新大學去年以60:56擊退文化大學，拿下隊史首冠，本屆尋求衛冕，球員們登頂後的自信就是她們的最大本錢，從預賽到冠軍戰都無懈可擊，最終以18連勝、跨季23連勝的表現，拿下二連霸。