長照護理師染疫週年 蘇揆訪長照機構感謝防疫
記者李春台/桃園報導
2021-03-21 19:12:29
去年的今天，桃園市某老福機構傳出護理師確診，當時剛建置完成尚未營運的桃園和頌住宿長照機構第一時間協助市府收容自護理之家遷出的長輩，行政院長蘇貞昌今(21)日由市長鄭文燦陪同，前往和頌參訪致意，感謝院方「幫了市府一個大忙」協助完成階段性防疫任務。
鄭文燦表示，和頌住宿長照機構去(109)年成立之初即遇上桃園某老福機構護理師確診，當時該機構義不容辭協助安置自護理之間遷出的住民，不僅作為防疫集中隔離場所，更獲選為全國「住宿式長照機構火災緊急應變教育訓練暨示範觀摩演練」機構，感謝和頌提供優質的軟硬體設備，讓長輩們受到很好的照護品質。蘇貞昌指出，隨著台灣人口老化速度，中央政府窮盡一切力量，與老化速度比賽，在面臨世界百年大疫的期間，政府團隊不僅要帶領人民拚經濟，更要推廣長照服務，過去短短5年中，長照預算編列從50億元大幅成長至500億元，就是期盼台灣的長照服務，無論是在人力、設備或是服務都能夠持續提升。蘇也感謝桃園市府團隊盡心盡力，無論是長照執行率、人口成長、幸福指數皆為六都第一，期盼未來中央與地方持續合作，推廣長照服務，「有政府會做事」，大家一起做事，讓台灣越來越好、人民越來越幸福。