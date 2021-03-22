新光醫開打AZ疫苗 侯勝茂：血栓機率比被計程車撞還低
記者劉雅文/台北報導
2021-03-22 11:12:44｜2021-03-22 12:23:59
台灣首波AZ疫苗今（22）天起陸續在各大醫療院所開打，新光醫院院長侯勝茂，也在今天上午10點與副院長洪子仁率領8名醫護人員開打疫苗。
接種完後的狀況，侯勝茂坦言接種的感覺很好，跟以前打流感疫苗（差不多），沒有什麼特別，目前院內醫護接種意願還不錯，都已經排好了，新光醫院正式開打開將從這週三與週五下午開始，目前新光首批領到600劑AZ疫苗，也已經全數安排醫護施打。 侯勝茂提到，指揮中心宣布台灣有疫苗的時候，新光醫院就馬上成立了疫苗接種小組，上週五就已經做疫苗接種演練，都已經準備好了。他還強調帛琉旅遊泡泡已經開始了，帛琉當地政府也向新光提出請求，希望醫師過去支援，對此新光醫院強調，因為公務在身要前往帛琉的醫師，也會優先施打疫苗。針對各界對AZ疫苗引發血栓的疑慮，侯勝茂提到，目前看起來血栓發生率只有十萬分之一，這個在台灣，比被計程車撞倒的機率還低，不是說就可以忽略，但是風險還是可以了解的，身為骨科醫師的侯勝茂也提到，歐美血栓發生率，本來就比我們亞洲人種發生率還高。侯強調，還是要注意血栓問題，但不要恐慌，學理上面還是尊重指揮中心的判定，施打完的醫護如果有不舒服的時候，趕快諮詢醫師。新光醫院急診科護理長劉玉香也在首波施打名單內，她已經新光工作了26年，她認為新冠疫苗施打是一定要的，這是全球趨勢，她強調，就像流感一樣，要有疫苗才能避免感染，身為急診室護理長，更需要帶領同仁，因為一定要自己有抗體才能去預防。另一名急診科護理師陳立成也提到，有疫苗就該先打，因為國外搶這麼兇，不知道其他疫苗能不能拿到，目前台灣就是拿到AZ，雖然聽到單位上很多人聽到要打AZ，上網查資料後，還是有很多人想了很久，還是決定先不要打，但他覺得，目前韓國人、東方人，打AZ疫苗還沒有看到血栓的案例，認為應該有疫苗就即時施打。
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