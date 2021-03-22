打完疫苗後首曝心聲 陳時中笑答：我背有點痠痠的
記者劉雅文/台北報導
2021-03-22 14:24:11
台灣首波AZ疫苗今（22）天起陸續在各大醫療院所開打，衛福部長陳時中，今天上午也陪同行政院院長蘇貞昌，到台大醫院接種新冠疫苗，陳時中也在下午召開臨時記者會，說明接種後的情況。
面對施打完疫苗後狀況如何？陳時中透露：「我還好，就背有點痠痠的，不知道是不是心理作用，但其他沒有怎麼樣。」針對外界對疫苗的安全疑慮，陳時中舉例，過去2009年全球爆發H1N1疫情，因為法國在疫苗接種早期，有發生醫師出現GBS（急性周邊神經病變），導致民眾緩打，接種率僅7.8％，導致法國312人死亡，死亡率攀升到每百萬人4.8例。但我國H1N1接種率近25%，是全球第五，國內流行曲線隨著疫苗開打後急速下降，共49人染疫死亡，死亡率為每百萬人2.1例。陳時中強調，疫苗接種有一定風險在，但是很多都沒有直接相關，沒有打還是風險比較高、傷害比較大。另外，疾病管制署與宏達電(HTC)旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，於疾管家建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統(下稱V-Watch系統)，提供民眾於接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。指揮中心進一步指出，民眾接種COVID-19疫苗後，可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。
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