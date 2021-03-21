UBA／雄鷹展翅！政大三分雨轟垮黑豹軍團 勇奪隊史首冠
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-21 21:25:24｜2021-03-21 21:28:44
UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽，兩支尋求校史首冠的球隊正面對決，政治大學本場比賽靠著主控游艾喆穿針引線，以及隊長張鎮衙火燙的的外線手感，最終以82:70，勇奪隊史首冠。
政大今天開賽靠著張鎮衙的三分球率先開張，之後在對方外線命中率始終拉不上來的情況下，靠著攻防轉換、找到許多在外線出手的機會，半場投進9顆三分球，一度領先多達17分。張鎮衙砍下11分，是兩隊唯一上半場個人得分突破雙位數的球員。世新「黑豹軍團」，今天依舊貫徹「肌肉派」打法，多次衝擊籃下，上半場就獲得12次罰球機會、罰進9球，然而他們前2節的兩分球和三分球命中率皆低於3成，也讓球隊半場以10分之差落後。此役政大控衛游艾喆掌控球隊節奏得宜，前三節已經送出12次助攻，完成「雙十」數據，也讓政大攻勢打得行雲流水，儘管面對如此高張力的防守，仍然保持將近4成的三分球命中率，政大下半場一度領先到20分。世新沒有放棄比賽，靠著游艾喆在第三節末下場時，靠著對方失誤一度追到只落後12分；末節政大先發後衛林彥廷犯滿畢業，不過世新團犯也達到5次，讓對手靠著罰球慢慢拉開分數，比賽最後一分鐘雙方都換上高年級的學長，比賽勝負底定，雄鷹們拿下最後的冠軍。政大今天團隊傳出27次助攻，投進13次三分球，其中張鎮衙投進5顆三分球砍下24分，抓下13個籃板，游艾喆則是12分、13助攻、6籃板、4抄截，林彥廷雖然今天只有3分，但傳出6次助攻、抓下10個籃板；丁恩迪則是有11分、13籃板、3阻攻。世新方面，阿巴西18分、5助攻、4籃板，不過伊波卡和沙巴斯丁合計總共只拿到10分，也讓他們陷入苦戰。李威廷替補上陣砍下16分。