菲律賓確診飆升！防疫限制措施擴大至首都周圍4省

（中央社馬尼拉21日綜合外電報導）菲律賓政府為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，今天宣布擴大實施較嚴格的防疫規定，納入首都馬尼拉周圍4省，並限制這些地區的交通進出，從明天開始為期2週。
菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）表示，目前在馬尼拉都會區實施的限制措施，包括宵禁和禁止大型聚會，將擴大至布拉坎（Bulacan）、甲美地（Cavite）、拉古納（Laguna）和黎薩（Rizal）4省。路透社報導，菲律賓今天通報新增7757例確診，創下疫情爆發以來單日次高紀錄，且已連續3天新增染疫人數超過7000。菲律賓累計確診增至66萬3794例，其中1萬2968例死亡，在亞洲國家中數一數二高。羅奎在視訊記者會上說，大馬尼拉地區和上述4省形成的泡泡區域，將只允許必要進出，對象限於衛生和急難前線服務人員、政府官員和政府前線人員、因醫療和人道理由需進出的人士，以及要前往機場出國的人。此外，泡泡區域內的聚會只限婚禮、喪禮和受洗禮，但人數限於10人；區域內行動維持不受限制，但僅限18至65歲民眾能夠外出；餐廳也將維持營業，但只能提供外帶、外送和戶外用餐服務。羅奎表示：「這不是硬封鎖，我們是擴大限制措施。」菲律賓衛生部門已呼籲民眾確實遵守最基本的公共衛生規範，包括若非單獨待在家中也要戴上口罩。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100321