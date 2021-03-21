NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

P聯盟／傷兵攪局！領航猿4連敗　僅領先夢想家半場勝差

記者黃建霖/台中報導

2021-03-21 22:35:02｜2021-03-21 23:04:30

領航猿洋將喬登切入拋投
▲領航猿洋將喬登切入拋投。（圖／PLG提供）
在傷兵眾多的情況下，桃園領航猿今(21)日以100:107敗給福爾摩沙台新夢想家，目前雙方之間的勝差只剩下半場，而和墊底的攻城獅也僅有3場勝差，季後賽資格岌岌可危。
我是廣告 請繼續往下閱讀
領航猿本季大部分時候都排名聯盟第二，但在過年後他們出現傷兵危機，不僅老將戴維斯已經缺席多場，隊內得分王里德和本土控衛關達祐也陸續受傷，讓球隊頓失兩個攻勢發動機，得分受到影響。
事實上，領航猿今天已經打得相當不錯，團隊投進15顆三分球，命中率高達4成，洋將傑克還砍下37分、18籃板、4助攻的表現，只可惜對方火力更猛，沃克攻下34分，杰倫則有29分、14籃板、5助攻，最終力拚4節後還是吞敗。
賽後領航猿教練楊宜峰肯定自家球員表現，「大家今天都盡了力去打這場比賽，只是可能在進攻籃板、對沃克的防守以及轉換快攻的把握性上比較不好，導致輸球。」
今天球隊有登錄關達祐，但他並沒有上場，楊宜峰解釋說聯盟規定每一場比賽要登錄12人，他們現在只有11人可以打，不得已才報前者的名字。
至於他目前的狀況，楊宜峰說認為球隊還是以保護球員為第一優先，「達祐一直和我說他可以，但是我告訴他：『我為什麼要讓你在受傷的時候再上場！？』其實我們比賽還有很多場，我希望其他人能在沒有他時能跳出來。」
領航猿目前戴維斯暫無回歸時間表，而里德則是因大腿拉傷，也高掛免戰牌多場。新洋將喬登此役只拿到10分，不過傑克認為這位新同學很能融入球隊戰術體系，只是現在球隊很多組織者缺陣，相信這些人回歸時，他能更發揮好自己的能力。
 
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.22%61.78%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
30.71%69.29%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
81.13%18.87%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.91%95.09%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀