P聯盟／傷兵攪局！領航猿4連敗 僅領先夢想家半場勝差
記者黃建霖/台中報導
2021-03-21 22:35:02｜2021-03-21 23:04:30
在傷兵眾多的情況下，桃園領航猿今(21)日以100:107敗給福爾摩沙台新夢想家，目前雙方之間的勝差只剩下半場，而和墊底的攻城獅也僅有3場勝差，季後賽資格岌岌可危。
領航猿本季大部分時候都排名聯盟第二，但在過年後他們出現傷兵危機，不僅老將戴維斯已經缺席多場，隊內得分王里德和本土控衛關達祐也陸續受傷，讓球隊頓失兩個攻勢發動機，得分受到影響。事實上，領航猿今天已經打得相當不錯，團隊投進15顆三分球，命中率高達4成，洋將傑克還砍下37分、18籃板、4助攻的表現，只可惜對方火力更猛，沃克攻下34分，杰倫則有29分、14籃板、5助攻，最終力拚4節後還是吞敗。賽後領航猿教練楊宜峰肯定自家球員表現，「大家今天都盡了力去打這場比賽，只是可能在進攻籃板、對沃克的防守以及轉換快攻的把握性上比較不好，導致輸球。」今天球隊有登錄關達祐，但他並沒有上場，楊宜峰解釋說聯盟規定每一場比賽要登錄12人，他們現在只有11人可以打，不得已才報前者的名字。至於他目前的狀況，楊宜峰說認為球隊還是以保護球員為第一優先，「達祐一直和我說他可以，但是我告訴他：『我為什麼要讓你在受傷的時候再上場！？』其實我們比賽還有很多場，我希望其他人能在沒有他時能跳出來。」領航猿目前戴維斯暫無回歸時間表，而里德則是因大腿拉傷，也高掛免戰牌多場。新洋將喬登此役只拿到10分，不過傑克認為這位新同學很能融入球隊戰術體系，只是現在球隊很多組織者缺陣，相信這些人回歸時，他能更發揮好自己的能力。