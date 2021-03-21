UBA／等了5年！助政大奪冠成FMVP 張鎮衙：終於等到了
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-21 22:45:53
HBL名校南山高中前隊長張鎮衙，高中3年都隨隊殺進4強，但始終無緣冠軍，大學就讀新成立籃球隊的政治大學，終於在他大三這年一圓小巨蛋奪冠夢，今(21)日冠軍戰攻下新高25分更獲選FMVP，賽後他直呼，「終於等到了！」
其實昨天4強戰，張鎮衙出賽21分鐘僅拿到3分，不過他不擔心，「我們團隊平均發揮，這是我們最大特點。」就如張鎮衙所說，昨今都是「正常發揮」今天拿出「高砲臺」本色，全場三分球13投5中，攻下全場最高25分。張鎮衙坦言，儘管擔心在小巨蛋外線迷航，但「平常練習帶給我信心，大過於這個擔心。」連總教練陳子威也叫他「超級射手」。陳子威說，「他在我們球隊就是一個超級射手，我們都叫他超級射手，今天在關鍵的比賽他跳出來了，很高興能看到他這樣的成長，今年他在關鍵球的處理上面，他幫我們贏了很多比賽，因為他的三分線，我希望他能夠持續進步成長。」睽違3年重返小巨蛋，這次不僅風光奪冠，更摘下個人獎項FMVP，張鎮衙賽後和昔日南山隊友李允傑擁抱，「我們抱在一起，他跟我說，我們等了好久，等了5年，終於被我們等到了。」這座冠軍意義非凡。張鎮衙在高中時期非常排斥擔任隊長，大學卻連2年接任隊長，「我覺得是慢慢習慣在這個位置，壓力或心理的調整也好，我慢慢適應了，今天能夠奪冠真的是靠大家，平常不斷出聲、喊話，他們給我很大的幫助，讓我能夠更適應在這個角色上。」至於是否留任，他笑，「明天再說。」