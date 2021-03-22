英國防長警告歐盟　禁止AZ疫苗出口將適得其反

華勒斯（Ben Wallace）在天空新聞網（Sky News）的節目中表示，「全世界都在看」歐盟如何回應阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應短缺問題，這關乎歐盟當局的聲譽。歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天再度揚言對阿斯特捷利康疫苗祭出出口禁令，除非這家承諾在今年第一季出貨9000多萬劑給歐盟的英國藥廠提供更多疫苗。華勒斯說，若試圖在疫苗生產方面「各自為政或築起城牆」，將傷害到英國和歐洲人民。「如果合約和承諾被破壞了，對於（歐盟這樣）一個以法治自豪的貿易圈來說，傷害會非常大。」他表示：「那會適得其反。因為我們知道，疫苗的生產和製造需要合作。」「他們不僅會傷害到自身人民享有適當接種計畫的機會，也會傷害到全球許多其他國家；而歐盟的聲譽若因此受損，他們也會發現短期內非常難以改變。」英吉利海峽兩岸間因阿斯特捷利康疫苗出貨量問題爭執不休。一方面英國推廣接種成績斐然，19日又有71萬1156人施打，再創單日新高紀錄；另方面歐盟接種計畫推展卻困難重重，加上又冒出第三波疫情，民眾生活再受限制。英國政府這週末宣布疫苗接種計畫「大成功」，已有近2700萬名成年人施打第一劑，占全國成年人口的半數。反觀歐盟則進展緩慢。范德賴恩說，阿斯特捷利康承諾的第一季出貨量目前為止僅交貨30%。這家藥廠卻能履行英國合約的出貨量，令布魯塞爾震怒。阿斯特捷利康將此歸咎於他們在歐盟地區的工廠生產延宕。英國政府則強調，他們獲得的疫苗來自歐陸以外數個供應源。不過，全球最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）已出現供應短缺問題，意味英國下階段涵蓋40多歲人口的疫苗接種計畫，將由4月延後到5月進行。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100321