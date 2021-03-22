緬甸示威已250亡！15歲男遭槍擊不治 婦疑遭虐死遺3孤
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-22 06:36:45
緬甸反軍方示威持續，示威者繼續在各城上街抗議，與軍警衝突也越發激烈。據外媒及當地英語媒體報導，軍方20日在仰光東部城鎮開槍近10分鐘，造成1名15歲少年不幸死亡；另外還傳出有婦女只是出去查看槍聲來源，就被軍警帶走並疑似被虐死，留下3個年幼子女。
綜合《今日緬甸》(Myanmar Now)等外媒報導，20日在緬甸最大城仰光，再度有民眾上街示威，期間軍方曾開槍掃射長達10分鐘，造成15歲少年昂岡泰(Aung Kaung Htet，音譯)臉部中槍身亡，也使因示威而死的人數增至最少250人。緬甸第4大城東枝，週日也傳出軍方以橡膠子彈射擊、驅散示威者，至少1人被捕、8人受傷。至於已過週五(19日)在緬甸中部城鎮木各具(Pakokku)的鎮壓行動，隨著更多消息被傳遞出來，外界得知有名39歲少婦馬拉溫(Daw Malar Win)於示威期間被軍方帶走，隔天家屬就收到領回遺體的通知，死者臉部有瘀傷痕跡，親友質疑女子被帶走後曾遭虐待，最後不幸慘死。有目擊者透露，死者當時只是聽到槍聲外出察看，並未沒有參與示威，不料卻遭此橫禍。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)上週六再次譴責緬甸軍方行為，批評對方持續侵害人權、拒絕讓緬甸回歸民主。印尼總統佐科威(Joko Widodo)、馬來西亞首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)、菲律賓外長陸辛(Teodoro Locsin)等亞洲地區領袖或政要，也紛紛促請東協(ASEAN)召開緊急會議，討論緬甸局勢，並在必要時採取行動。