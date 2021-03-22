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BioNTech執行長：歐美夏季結束前可恢復正常生活

中央社

2021-03-22 08:48:29

▲研發出新型冠狀病毒疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛預測，隨著各國展開接種作業，歐美各國可望在今年夏季結束前恢復正常生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲研發出新型冠狀病毒疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛預測，隨著各國展開接種作業，歐美各國可望在今年夏季結束前恢復正常生活。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者林育立柏林21日專電）研發出新型冠狀病毒疫苗的德國生技公司BioNTech執行長沙辛預測，隨著各國展開接種作業，歐美各國可望在今年夏季結束前恢復正常生活。
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BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作，僅用了短短不到一年時間即研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗並通過臨床實驗，去年底獲美國和歐洲聯盟（EU）批准，成為歐美國家最早上市的疫苗。
BioNTech創辦人兼執行長沙辛（Uğur Şahin）接受今天「週日世界報」（Welt am Sonntag）專訪時預測，隨著各國陸續展開接種作業，歐美許多國家可望在今年夏季結束前停止封城的防疫措施，恢復正常生活。
沙辛說，接下來病毒不會消失，地區性的疫情和變種病毒將難以避免，不過不至於再造成恐慌。
他還透露，BioNTech正對疫苗進行調整，因應病毒的變化，未來可能每年都得接種。
德國副總理蕭茲（Olaf Scholz）今天也預期，德國將在今年夏季克服疫情，除了少數限制外回歸正常生活。
沙辛和他帶領BioNTech研發團隊的妻子圖瑞吉（Özlem Türeci）原本專精癌症治療，去年1月改投入新型冠狀病毒疫苗的研發，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）近日頒發象徵國家最高榮耀的「聯邦十字勳章」給兩人，表揚他們對人類的貢獻。（編輯：郭中翰）1100322
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