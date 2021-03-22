陪蘇貞昌施打AZ疫苗遭質疑真實性 陳時中：沒做假的必要
記者劉育辰／台北報導
2021-03-22 08:04:55
行政院院長蘇貞昌今（22）日在衛福部部長陳時中的陪同下，到台大醫院接種AZ疫苗，成為全台第一個施打疫苗的案例。對此，陳時中表示，施打疫苗是很一般的事，大家毋須緊張，但若蘇貞昌跟他施打疫苗能帶給人民一點安心、安定的作用，那他們也很樂意配合，不會造假，也沒有造假的必要。而蘇貞昌則是在抵達台大醫院後，隨即進入醫院施打疫苗，並未接受訪問。
陳時中今天陪同蘇貞昌赴台大醫院施打新冠肺炎疫苗。陳時中表示，蘇貞昌願意帶頭施打疫苗，他也會一同施打，讓國人更放心。不管是行政院院長或一般民眾，每個人施打疫苗需要注意的事項都是一樣的，蘇貞昌跟他會按照醫院流程進行疫苗施打。完成疫苗施打後，會在觀察室待30分鐘。被問到會不會緊張？蘇貞昌是不是為了成為「全台第一針」將施打疫苗的時間提前？陳時中笑說，打疫苗是很一般的事，大家不要緊張，若他跟蘇貞昌領頭施打疫苗，能給民眾一些安心、安定的作用，那他們也很樂意願意配合。陳時中也強調，接種疫苗不是比賽，沒有搶打第一針的問題，今天會提前是因為蘇貞昌面還有晨間會議，所以提早施打。現場媒體追問施打疫苗是否造假？陳時中則回應，不會做假，也沒有做假的必要。