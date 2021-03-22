清晨最低溫僅「10度」 明冷空氣減弱氣溫回升
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-22 08:13:00
中央氣象局指出，今（22）日至明（23）晨大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；臺灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今晨截至5：15北台灣的最低氣溫約在10、11度左右(新北石門區10.4度、新竹湖口鄉10.6度，桃園楊梅區10.7度)；其他各地最低氣溫：中部(台中清水區)12.0度，南部(台南六甲區)14.6度，東部(宜蘭三星鄉)12.7度。(再降請自行更新)吳德榮說，今天受「大陸冷氣團」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷；白天漸轉乾，北台灣雨後轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨。今日各地氣溫：北部11至16度，中部12至20度，南部14至27度，東部13至25度。明晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。明晚、週三（24日）上半天「中層短波」快速通過，帶來局部降雨，影響範圍廣(圖)，各地天氣仍偏涼，3000公尺以上高山（玉山、雪山、南湖及合歡山）降雪條件佳。週三下半天起至下週(28)日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升。