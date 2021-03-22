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較勁韓國瑜？江啟臣推「啟程到我家」系列影片

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-22 09:25:48

▲江啓臣。（圖/翻攝江啓臣Youtube頻道）
▲江啟臣21日在臉書上推出「啟程到我家」系列影片，首支影片走訪到臺灣最南端的屏東，為公投連署做最後的衝刺，也到黨齡超過六十年的劉凉老先生家中作客，傾聽基層的聲音。（圖/翻攝江啓臣Youtube頻道）
因應網路世代，為了抓住年輕人目光，政治人物紛紛「網紅化」，日前前高雄市長韓國瑜推出「韓先生來敲門」系列影片，關心公益，並行腳拍成影片，聲量居高不下﹔國民黨主席江啟臣也在臉書發文推薦自己走訪基層的系列影片「啟程到我家」，頗具較勁意味。
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▲韓國瑜。（圖/翻攝韓國瑜臉書）
▲韓國瑜的「韓先生來敲門」第二集影片造訪「法國爸爸」神父劉一峰，關懷他經營的安德啟智中心。（圖/翻攝韓國瑜臉書）
 
韓國瑜傳出參選國民黨主席的風聲不斷，而已經表態參選的現任黨主席江啟臣近期更是動作頻頻﹔江啟臣21日在臉書上推出「啟程到我家」系列影片，首支影片走訪到臺灣最南端的屏東，為公投連署做最後的衝刺，也到黨齡超過六十年的劉凉老先生家中作客，傾聽基層的聲音。
江啟臣說，拍攝過程行經屏東千禧公園連署站，看到一雙雙熱切的眼神、一個個溫暖的擁抱，許多開車、騎車路過的鄉親，放下手邊的工作，前來幫我們連署「反萊豬、護民主」公投，一句句「加油」，更讓我們體會到民眾對於食安與民主的期盼。
江啟臣也表示，凉老先生告訴他「只有國民黨站起來，臺灣才有美好的未來」，透過兩天一夜的短暫相聚，看見基層愛黨愛國的真誠溢於言表，看著人們每一雙盼望的眼神，每一次溫暖的握手，每一張熱情的笑容，我們知道「辛勤流汗的付出，最終會是甜美的果實，」「初心與民心才是我們應該時時謹記得箴言。」
江啟臣透露，未來將繼續深入臺灣的每一個角落、造訪每一個感人的故事，也歡迎您與我們分享每一個感人的故事，每一個動人的瞬間。
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