較勁韓國瑜？江啟臣推「啟程到我家」系列影片

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▲韓國瑜的「韓先生來敲門」第二集影片造訪 「法國爸爸」神父 劉一峰，關懷他經營的安德啟智中心。（圖/翻攝韓國瑜臉書）

× ▲韓國瑜的「韓先生來敲門」第二集影片造訪 「法國爸爸」神父 劉一峰，關懷他經營的安德啟智中心。（圖/翻攝韓國瑜臉書）

屏東千禧公園連署站，看到一雙雙熱切的眼神、一個個溫暖的擁抱，許多開車、騎車路過的鄉親，放下手邊的工作，前來幫我們連署「反萊豬、護民主」公投，一句句「加油」，更讓我們體會到民眾對於食安與民主的期盼。

劉

「只有國民黨站起來，臺灣才有美好的未來」，透過兩天一夜的短暫相聚，看見基層愛黨愛國的真誠溢於言表，

將繼續深入臺灣的每一個角落、造訪每一個感人的故事，也歡迎您與我們分享每一個感人的故事，每一個動人的瞬間。