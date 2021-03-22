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穿年輕時飛行裝帥氣備詢　馮世寬宣示照顧好榮民福利

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-22 10:12:12｜2021-03-22 10:12:46

馮世寬
▲空軍出身的退輔會主委馮世寬，穿著飛行裝到立院進行業務報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.22）
退輔會主委馮世寬話題性不斷，今（22）日赴立院進行業務報告，特地穿著飛行員任內最後一件空軍連身飛行服，向國人宣示只要在退輔會一天，會把榮民榮眷福利照顧好。
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立院外交及國防委員會今日邀請退輔會報告業務概況，並備質詢。馮世寬身穿連身防火飛行服成為焦點，他解釋指出，退休旅美作家王立楨出版《我們必須去：駕駛艙視角的飛行故事》一書，書的內容是說飛行員儘管知道任務危險不一定回得來，但是一定會去，讓他看了很感動。
馮世寬回憶說，有一次奉命掩護RF-104偵察機到中國大陸偵照，「不知道回不回得來，但是我一定會去！」在退輔會一年多帶領同仁努力工作，今天在立院不一定獲得立委讚許，但是一定會把團隊帶來做業務報告，這是他今天穿飛行裝的主因。
馮世寬進一步表示，這是民國97年最後一次飛行，漢翔最後2架性能提升的IDF經國號戰機，他飛行時最後的階級、徽章等，會戴國防部長的徽章，是因為找不到他當時擔任漢翔董事長時期的徽章，但這也是一種榮耀。
馮世寬說，他在國防部長任內曾答應要飛國人自製的經國號戰機，而不是外購的幻象2000與F-16戰機，可惜後來知道要離任了，所以就沒有去飛經國號戰機。今天穿這件飛行裝就是要宣示，在退輔會任內要照顧好榮民榮眷福利。
 
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