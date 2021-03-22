AZ疫苗開打　雙和醫院院長吳麥斯全台醫護第一針

（中央社記者沈佩瑤新北22日電）AZ疫苗今天開打，衛福部雙和醫院院長吳麥斯一早7時50分來到急診室，帶頭接種；雙和醫院表示，這是全台首名接種醫護人員。

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武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ 疫苗今天起在全台57家醫院開打。其中，新北市獲分配3800劑，分別為台北慈濟醫院500劑、衛福部雙和醫院1000劑、板橋亞東醫院1900劑及淡水馬偕醫院400劑。

雙和醫院院長吳麥斯上午7時50分來到急診室，經過填寫接種意願書、問診等程序後，正式接受疫苗施打。

他受訪時語氣輕鬆表示，打疫苗完全沒有感覺，他不知道自己是全台第一個施打的醫護人員，但沒有特別覺得怎樣，疫苗從小打到大，隨著世界改變，本來就會有很多新興的傳染病，並不是什麼特別的事情，以後還是會遇到；目前院內有7成同仁願意施打。

不過，接種過程發生小插曲，吳麥斯一度血壓太高，量了好幾次才成功，他笑說，沒有特別興奮或緊張；至於帶頭施打第一針，其實在很多疫苗開打前，很多首長都會先接種。

雙和醫院急診醫學科副主任蔡同堯今天休假特別來施打疫苗，他說，不分廠牌，只要有疫苗、政府認定安全，就會選擇施打；他強調休假來打針並非擔心副作用，當時不知道今天開打，他事前有上網查詢相關資料，副作用發生機率還是很低。

蔡同堯直言，他若非是急診醫學科、會接觸到居家檢疫中的病人，可能不會選在此時施打，但既然是第一線醫護人員，最擔心的是防疫漏洞，從部桃案例可見，即使再小心都有可能被感染。

蔡同堯認為，若施打疫苗可以減低被感染機率，減少把病毒帶回社區、傳染給家人的風險，評估之下對於工作和環境而言，打疫苗是比較理智的選擇。

本身在內科加護病房工作的護理師熊振宇表示，去年疫情關係，也有接觸到2個確診案例，這次除配合醫院政策之外，加上自己本身照顧病人，希望透過疫苗加強身體防護，若真的有任何狀況，相信醫院也會給予適當措施。

熊振宇不諱言，還是會擔心副作用，但醫院在施打前有給予適當衛教，並告知會有怎樣不舒服情形，若真的發生狀況，醫院會安排適當的人力休息，不會影響第一線照護病人。

雙和醫院表示，目前院內有約850名醫護人員報名施打；但因各有臨床業務，不會在同一天內施打完畢，將依個人方便的時間，採預約制，預計兩週內全數施打完畢；今天共有60位醫護人員預約。（編輯：陳仁華）1100322