建設性模糊遭陸方潑冷水 邱太三：累積互信是雙方的責任
記者吳承翰／台北報導
2021-03-22 10:00:44
陸委會主委邱太三上任後，今（22）日首度赴立法院進行業務報告，並備質詢。民進黨立委羅美玲指出，邱在接任主委第一天，說兩岸要春暖花開，以及近日提出的建設性模糊，都遭陸方潑冷水，兩岸發展是否跟他的期待有落差？邱太三說，民進黨在對陸關係上確實不足，他的目標是先恢復民間來往，希望大陸不要事事都預設政治框架，更不要試圖用軍事威脅，邱表示兩岸交流要符合人民期待，陸方也知道他們有責任。
邱太三表示，兩岸不管制度、觀念，都會造成對同一件事物，雙方有不同解讀，而民進黨政府當權時，和大陸的交流確實不夠，比較難累積雙方互信。邱太三指出，兩岸互動分做三個層次，最基本的層次是人民間的往來，中間的是官方之間的對話，最高則是政治上的協議，他上任後的首要目標是先恢復民間的交流，他認為兩岸人民都希望和平發展，也希望大陸能用務實的態度處理問題，邱強調「大陸不要設定政治框架，更不要對台灣做軍事威脅。」羅美玲追問，以目前陸方對邱太三的態度，情況似乎不若邱所想的，她問他該如何扭轉？邱太三說，兩岸要有良性發展，一個銅板拍不想，如何讓兩岸交流如何讓兩岸交流健康永續、符合人民期待，不會是台灣單方面的責任，這點他相信陸方也很清楚。