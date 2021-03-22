AZ疫苗開打！台大醫獲1500劑 力拼2周內施打完
記者賴志昶／台北報導
2021-03-22 10:08:57
AZ疫苗於今（22）日正式在國內開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今上午7時40芬率先施打，隨後台大醫院院長吳明賢也於上午9時領銜接種。跟據台大醫院規劃，目前每日會施打100位院內同仁，未來會再增加2、3倍施打量，預計2周內施打完1500劑。
吳明賢今上午施打完疫苗後受訪表示，COVID-19疫苗是打兩次，所以會事先詢問醫護人員的意願與時間能否配合，根據調查，台大總院8000多位員工與3000多位外包人員中，有7成人願意施打；假如醫護人員要打疫苗的話，目前有五種可以選擇，包含AZ、輝瑞等四種國外藥廠疫苗以及國產疫苗，目前是僅有AZ疫苗能夠施打。吳明賢表示，這波COVID-19疫苗，台大醫院共分配到約1500劑疫苗，會先把這波疫苗先打完，之後再規劃；而同仁打完首劑疫苗後，預計5月17日施打第二劑。至於外界關注的AZ疫苗不良反應，吳明賢稱，AZ疫苗近期在英國或歐盟都有大規模試驗，成效能達到75％；而在以色列全國的施打試驗中，該疫苗對於重症病患有9成以上的防護力，從這些報告來看，AZ疫苗的表現仍是相當不錯的。另針對AZ疫苗會產生血栓的事件，吳明賢分析，根據歐盟調查，這些病患本身就是血栓的高危險群，且白種人本身發身血栓的機率就比較高；歐盟也有研究發現，打過疫苗後發生血栓的機率，與平時沒打過疫苗相比並未較高，因此之後歐盟也繼續施打。吳明賢強調，事實上所有新藥或疫苗在做臨床試驗時，病人所有發生的症狀都歸類於該藥品的不良事件，但是不是與藥物有直接關聯，還是需要專家來認定。台大醫院發言人王亭貴表示，院內原先規劃是1日要施打100位同仁，預定是在家醫科第六診施打，但為因應國家需求，在今日下午在院內西址、東址跟別各增加1處注射點，預計未來能增加2、3倍的施打量，預計在2周內施打完所有劑量；至於同仁如果施打後有異狀，可以隨時打電話到家醫科的專有電話，會有專人來安排同仁就診與檢查。
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