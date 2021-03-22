阻議員訪台又辱罵學者 中使館：戰狼外交是因為瘋狗太多
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-22 10:15:26
法國智庫一名學者邦達茲（Antoine Bondaz）近日批評中國駐法國大使館向參議員施壓，要求法方取消訪台行程與台灣的官方往來，遭到中國使館以「小流氓」（petite frappe）辱罵引起關注。法國政學界紛紛呼籲政府正視中國「戰狼外交」的問題，然而中國大使館21日發文稱，中方有言論自由，指如果中國真的是戰狼，那也是因為「瘋狗」太多。
中國駐法國大使館官方推特19日，截取法國戰略研究基金會（FRS）研究員邦達茲的帳號，簡短的發文「petite frappe」。邦達茲先前發文批評中國大使館致信法國議員訪台，施壓取消訪台行程有違法國民主制度，難以接受。法國《世界報》19日報導形容中國「戰狼外交」再現，強烈抨擊中方的所作所為；法國媒體、國會議員、政治學者，包括法國籍的歐洲議會議員都紛紛譴責中國大使館的行為。中國駐法國大使館21日在官網上貼出一篇「關於言論自由的民主討論」文章，認為對中國問題專家（邦達茲）的批評是「正當回擊」，指這位學者的言論是「錯誤的事實和偏頗的觀點」且為譁眾取寵的行為。中國大使館指，此次的輿論風波為中國大使館勸阻法國參議員參訪台灣的信件遭到曝光所引起，中國使館強調「一個中國」立場，而邦達茲則是在純粹的挑釁。中國使館指「法國連上帝都可以褻瀆」、大報可以用國罵，中國卻不可以用法國俚語表達自己的態度，暗指法國輿論「雙標」，並在文章中帶出近期與美國矛盾的人權議題，將北京在新疆進行的「種族滅絕」（genocide）、強制勞動、強制節育等行為洗白。文章續指，邦達茲與台灣有「曖昧的關係」，跪舔台灣當局、逢中必反。中國使館還重新定義外交，指外交「就是維護國家利益和形象；如果中國的國家利益和形像受到威脅和損害，外交官就要衝上去拼命守護。」有人因此給中國扣上「戰狼外交」的帽子。對於國際社會深深詬病的「戰狼外交」，中國使館表示，如果真有「戰狼」那是因為披著學術、媒體外衣撕咬中國的「瘋狗」太多太兇。強烈抨擊完法國學政界、社會輿論後，中國使館又在文末呼籲法國走出「西方中心論」的迷思，放下優越感，以「平視」（平等）的眼光看待中國才能夠避免誤解和偏見。