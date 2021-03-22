NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／加盟首戰就完成本季首扣　幹籃哥偷瞄板凳區笑出來

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-22 10:29:03｜2021-03-22 10:29:23

Blake Griffin
▲籃網球星Blake Griffin完成本季首扣。（圖／美聯社／達志影像）
昔日飛天遁地，但本季至今卻還沒完成過灌籃，布魯克林籃網「幹籃哥」Blake Griffin代表新東家出賽的首戰就不演了，他首次得分就是一次飛扣，宣示自己將告別低潮，在籃網嘗試重新出發。
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去在快艇和Chris Paul多次搭檔演出「空中接力」的重扣，Griffin近年因傷體能大不如前，本季為活塞出賽的20場、626分鐘內沒有完成任何灌籃，讓人唏噓。
不過此前在加盟記者會上，他澄清自己還是有能力完成灌籃的，並且也承諾在之後的比賽會嘗試去扣。而今天他也兌現誓言，在第四節接獲傳球後，用假動作騙起防守者後，輕鬆切入把球按進籃筐中，在新東家的首次得分就是扣籃。
籃網今天以113:106擊敗華盛頓巫師，這場比賽Griffin出賽14分鐘，2投1中、得到2分，另外還有2籃板和1阻攻，數據不算出色，仍須慢慢調整。
在完成灌籃後，Griffin和James Harden也相視一笑，並且交流了幾句，而籃網板凳區的球員們早已坐不住了，紛紛起身為老大哥慶祝。而主角賽後也透露自己有偷偷看隊友反應，並忍不住笑了出來。
這是Griffin在2019年12月後的首次灌籃，他對此表示，「我扣完後就知道這會成為一個大事情，希望這能終結尷尬紀錄，然後翻篇繼續前進，感覺很不錯。」
 
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.41%61.59%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
28.78%71.22%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
81%19%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀