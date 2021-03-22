NBA／加盟首戰就完成本季首扣 幹籃哥偷瞄板凳區笑出來
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-22 10:29:03｜2021-03-22 10:29:23
昔日飛天遁地，但本季至今卻還沒完成過灌籃，布魯克林籃網「幹籃哥」Blake Griffin代表新東家出賽的首戰就不演了，他首次得分就是一次飛扣，宣示自己將告別低潮，在籃網嘗試重新出發。
過去在快艇和Chris Paul多次搭檔演出「空中接力」的重扣，Griffin近年因傷體能大不如前，本季為活塞出賽的20場、626分鐘內沒有完成任何灌籃，讓人唏噓。不過此前在加盟記者會上，他澄清自己還是有能力完成灌籃的，並且也承諾在之後的比賽會嘗試去扣。而今天他也兌現誓言，在第四節接獲傳球後，用假動作騙起防守者後，輕鬆切入把球按進籃筐中，在新東家的首次得分就是扣籃。籃網今天以113:106擊敗華盛頓巫師，這場比賽Griffin出賽14分鐘，2投1中、得到2分，另外還有2籃板和1阻攻，數據不算出色，仍須慢慢調整。在完成灌籃後，Griffin和James Harden也相視一笑，並且交流了幾句，而籃網板凳區的球員們早已坐不住了，紛紛起身為老大哥慶祝。而主角賽後也透露自己有偷偷看隊友反應，並忍不住笑了出來。這是Griffin在2019年12月後的首次灌籃，他對此表示，「我扣完後就知道這會成為一個大事情，希望這能終結尷尬紀錄，然後翻篇繼續前進，感覺很不錯。」