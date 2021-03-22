柯建銘次子吸毒獲緩起訴 需自費戒癮治療
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-22 10:28:35
民進黨立法院團總召柯建銘的次子柯鈞耀去年涉嫌運毒，今（22）日獲不起訴處分；涉嫌吸毒的部分則是緩起訴處分，須自費到醫院進行戒癮治療。據檢方調查，柯鈞耀曾在去年與人在國外的表弟林逸安透露自己生病，當時林逸安說要寄個驚喜給柯鈞耀，未料竟是在台灣被列為二級毒品大麻膏。運毒部分在柯鈞耀獲不起訴處分後，檢方也諭知將林逸安改列被告，另行分案偵辦中。
關務署和調查局航業處在去年6月間抽查包裹時發現1個來自美國的包裹，裡頭裝的竟是大麻膏，根據地址調查收件人後發現，竟是柯建銘次子柯鈞耀，並隨即柯鈞耀約談到案、移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯鈞耀以10萬元交保。據了解，柯鈞耀到案後，表示他沒收到包裹，不知道包裹裡裝了什麼，但他回想起先前在跟表弟林逸安聊天時，曾與林逸安提到自己可能生病了，當時表弟就說要寄個東西，給他來個「surprise」，他當時就有起疑，還要求表弟「不要鬧了」。檢察官日前透過視訊，跨海訊問人在美國的林逸安，林逸安表示，他是為了表哥的病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，當他告訴柯鈞耀要寄「東西」給個驚喜時，曾遭柯鈞耀拒絕，但他只是想「幫助」柯鈞耀。訊後檢方即將林逸安由證人改另為運毒案被告，並分案偵辦。檢察官認為柯鈞耀運毒罪嫌不足，不予起訴，並依職權送高檢署再議，高檢署今年1月駁回再議，柯鈞耀獲不起訴確定。但柯鈞耀仍因尿液有毒品反應，遭檢方另案偵處涉嫌吸毒，並在今日獲緩起訴處分，須自費前往醫院進行戒癮治療。