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AZ新冠疫苗開打　金管會：有1、2家保險業者擬推疫苗險

記者顏真真/台北報導

2021-03-22 10:53:21

▲今（22）上午9時領銜接種AZ疫苗後，台大醫院院長吳明賢受訪表示，打完疫苗後身體並未有不適。（圖／記者陳明安攝）
▲今（22）上午9時領銜接種AZ疫苗後，台大醫院院長吳明賢受訪表示，打完疫苗後身體並未有不適。（圖／記者陳明安攝）
首批AZ新冠談疫苗今（22）日正式在國內開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中更率先接種。不過，由於國外傳出施打AZ疫苗後，出現一些不良反應，甚至有些國家還暫緩接種作業，今日在立法院財委會也引發立委關切，若施打疫苗出現副作用，保險有沒有理賠？金管會主委黃天牧則表示「沒有針對疫苗的責任險」，但保險局長施瓊華透露目前有1、2家保險公司已在準備相關保險，若業者送件會盡快審核。
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施瓊華指出，最近有1、2家保險公司有在談疫苗險，目前正在處理中。不過，國民黨立委賴士葆進一步追問2周內看得到嗎？施瓊華說，目前業者還沒送件，如果有送件，保險局會盡快審核。
對於立委質疑施打AZ疫苗可能產生副作用，黃天牧強調保險是機率問題，相信衛福部選擇的疫苗沒有問題。不過，賴士葆認為美國人都不打AZ疫苗，「我們是沒有選擇的選擇」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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