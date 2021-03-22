推系列影片PK韓國瑜？江啟臣：對的議題大家一起做
記者吳承翰／台北報導
2021-03-22 11:04:36
前高雄市長韓國瑜農曆年後推出「韓先生來敲門」系列影片，獲得藍營基層正面迴響後，黨主席江啟臣近日也推出「啟程來我家」，同樣也是系列影片，取名的格式還跟韓國瑜一樣，外界解讀江刻意在跟韓較勁。今（22）日江啟臣在立法院外交國防委員會受訪時表示，這部影片從2月1日，韓國瑜發他的第一支影片前就拍了，只要是對的議題，國民黨就會扮演好監督的角色，黨內有共識就一起做。
江啟臣昨日在臉書推出「啟程到我家」系列第一支影片，內容為江啟臣到屏東訪查黨齡60年的資深黨員，發掘過去劉家鏟掉檳榔園，改種可可，期待留給下一代更好的未來的故事。江也在影片中說，未來將繼續深入台灣的每一個角落、造訪每一個感人的故事。而這種探討嚴肅議題，由主角來與受訪者對談、互動，甚至字幕字體大小、運鏡、配樂，乃至於取名的風格，江啟臣和韓國瑜的影片十分類似，但韓推出影片的時間點比江早了足足一個月。今日在外交國防委員會質詢前時，江啟臣受訪時說，用影像來傳達國民黨的理念，是從他上任黨主席以來就在推動的，他就任後國民黨臉書影片增加不少，而他昨日張貼的影片，早在2月1日就拍好，時間點上也比韓國瑜推影片早。江啟臣表示，社會各界希望國民黨扮演好監督政府的角色，黨內同志有共識關心社會基層，對的議題，大家可以一起做。