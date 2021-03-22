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雲嘉南醫護第一針AZ疫苗　奇美醫院開打

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-22 11:21:55｜2021-03-22 12:08:52

▲奇美醫院施打AZ疫苗。（圖/台南市政府提供）
▲今（22）日首波AZ疫苗開打，台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員在9點陸續進行接種AZ疫苗，第一人是奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安。（圖/台南市政府提供）
今（22）日首波AZ疫苗開打，一早行政院長蘇貞昌帶頭施打全台第一針，隨後便是醫護人員陸續進行接種，台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員在9點陸續進行接種AZ疫苗，第一人是奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安。
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台南市長黃偉哲今早前往奇美醫院，關心AZ疫苗施打情況，目前台南市共有4家醫院作為接種點，首波施打共3000劑疫苗，接種登記都已額滿。
奇美醫院副院長林宏榮說明疫苗接種流程，包括健康評估、體溫量測、表件填寫、疫苗施打及領取黃卡等程序，並由奇美醫院感染科醫師蘇柏安接受施打雲嘉南地區第1針AZ疫苗。
衛生局長許以霖表示，有關台南市4家接種點的接種醫院動線規劃都已整備就緒，各醫院都已順利開打，將可提供全市15家專責採檢醫院醫護人員施打3000劑疫苗。
許以霖也說，全國預防接種系統會監測到院時間、疫苗數量，屆時也會監控疫苗用量，疫苗配送到台南市共4家醫院，目前4家醫院皆已收到疫苗共3000劑，並將疫苗放至於2至8度的冷藏儲存，皆已明顯標示完整，由於開瓶後效期有限且為多劑型，為利執行接種作業，已事先掌握預定人數並提升接種效率。
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