NBA／威少大三元白搭 籃網逆轉勝迎幹籃哥首秀
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-22 11:33:55
好不容易擊敗聯盟劉盟爵士終結5連敗，巫師今(22)日作客挑戰東區第2的籃網，「威少」Russell Westbrook奮力繳出本季第14次「大三元」，但遇上「幹籃哥」Blake Griffin的籃網首秀，兩大巨頭Kyrie Irving、James Harden送上大禮，合轟54分，率隊以113:106上演逆轉秀。
Griffin放棄千萬薪水和活塞買斷合約，以老將底薪加入籃網，外界都在看Griffin能否擺脫傷勢和體能下滑問題，成為籃網「第四巨頭」，等待多時，今天終於首度亮相，第四節替補出賽，飛扣得手，新東家首次得分就是灌籃。Griffin出賽15分鐘，2投1中得到2分，外帶2籃板和1阻攻，不算太好有待調整，不過其他隊友情義相挺，Irving攻下最高28分，Harden挹注26分，全隊6人的分上雙，在第二節成功反超，並一路領先到最後。至於巫師方面，Westbrook奮力攻下29分13籃板13助攻，本季第14次大三元，八村壘貢獻20分10籃板，主控Bradley Beal熄火，15投僅6中，添17分5助攻，但有6次失誤。此役過後，巫師仍排在東區倒數第3。