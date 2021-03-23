挑戰不可能！瑞士新星越野車手飛越知名滑雪場
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-23 00:01:00
前Red Bull X-Fighters冠軍和五屆X Games獎牌獲得者Mat Rebeaud為SnoMX，成功挑戰了世界著名的Laax雪場周圍一系列獨特的手工建造障礙，使電動越野車達到了新的高度。
Rebeaud受MX車手家族的悠久歷史所啟發，從四歲起就開始騎車。他於1999年在Surselva Region的Laax度假勝地舉辦了他的第一場展覽。這位瑞士巨星終於在上個月實現了一個夢想，突破電動越野車的高難度障礙，對汽油橫梁進行了電氣改造，並成功贏得了獎牌和頭銜。由於環境法規的原因，這個SnoMX項目不可能在普通的越野車上實現，而Rebeaud解釋說：「它很酷，因為沒有噪音，沒有氣味和沒有氣體。」 他更是在2019年率先使用先進電動引擎的人，他補充說：「以我身為一個瑞士人而言，能像滑雪板者或滑雪者一樣，在Laax騎著我的越野車真是太棒了。」Rebeaud透露：「這是我做過的最艱鉅的挑戰！SnoMX真是令人難以置信的體驗，能夠騎乘越野車在Laax雪場的障礙線條上。這也證明了這些令人驚嘆的電子機械的功能。」Laax發言人熱情地說道：「我們很高興能夠幫助Mat，他的電動越野車和工作人員實現這一開創性的挑戰專案。Laax致力於山區運動的可持續發展性，這是體育運動和健身運動共同邁出的另一大步。」