比特幣再被看衰！末日博士：加密貨幣毫無內在價值
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-22 11:58:08｜2021-03-22 12:10:26
比特幣（Bitcoin）價格先前漲破6案美元，今（21）日價格落在5.8萬美元左右，由於電動車大廠特斯拉（Telsa）投資，加上科技業計畫開放虛擬貨幣業務，不少人看好比特幣前景，但「末日博士」（Dr. Doom）知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）不看好比特幣，並直言其內在價值為「零」。
外媒報導，魯比尼20日出席中國發展高層論壇2021年經濟峰會視訊會議。會上魯比尼表示，加密貨幣、比特幣並不能稱為「貨幣」，它們沒有所謂的單元價值、單位價值，且在支付方面沒有規模優勢與效應。只能稱加密貨幣為支付方式的原因是它們「不是有意義的貨幣」。魯比尼認為，雖然現在加密貨幣、比特幣的走勢向上，但它們的價值很可能在短時間內大量蒸發，因為它們本身不是有價值的資產，不能拿來使用、沒有內在價值；但加密貨幣可以被當作是某種股權、債券或是金融服務。以房產、黃金等具有內在價值的資產為例，魯比尼認為，比特幣沒有什麼收入，不能像珠寶首飾用於裝飾，也沒有產業方面的價值，因此比特幣被視作「沒有內在價值」。早前魯比尼在接受《Yahoo Finance》訪問時就表達不看好比特幣的觀點，他認為比特幣是「偽資產」（pseudo-asset），雖然受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊，經濟成長放緩、物價通膨的被情況下，人們會尋找避風險投資，但比特幣價格是因為幕後「大型操作」而飆漲，並且無法作為抗通膨的投資。事實上，沒有人真的知道比特幣值多少。魯比尼近日在個人推特上轉發財經新聞網「The Street」的文章，美國銀行（Bank of America）報告形容比特幣「骯髒、緩慢、穩定性低又不切實際」，比特幣並不能作為「多元化、穩定報酬、抗通膨」的投資。「The Street」引述上週三（17）美國銀行的報告指，比特幣的上漲主要受到幾家大企業、機構宣布大筆買進的影響，包括特斯拉、AEK ETF、電子支付公司Square、PayPal、比特幣投資信託ETF等。美國銀行還指出，比特幣存在嚴重分配集中的問題，比特幣持有者中，前2.4%的IP掌握了95%的比特幣。相比之下，Fed的數據顯示，美國前1%的富者掌握約30.4%的財富。種種條件讓美國銀行評估，比特幣作為支付方式或是投資工具仍然「不切實際」，甚至可能衍生出社會管理問題。