中常會沉淪！趙少康再開地圖砲　歷任國民黨主席全都罵

國民黨主席預計7月改選，在黨主席選舉細節恐有1年黨權限制，國民黨中常會又無意放行的情況下，中廣董事長趙少康參選機會渺茫。而趙少康上週炮轟國民黨中常會後，今（22日）再開記者會提出中常會改革方針，期間更怒轟「國民黨中常會沉淪到這種地步，蔣經國以後的歷任黨主席都有責任！」

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趙少康不滿稱，大家都知道國民黨中常會問題大了，可是大家都不講，從蔣經國以後的國民黨主席，把中常會搞的每下越況。趙更直言，國民黨中常會沉淪到這種地步，蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，真的是歷任黨主席的恥辱，一個黨怎麼有這樣的中常會。

趙少康認為，國民黨的中常委有兩個問題，第一是量，國民黨現在有35個中常委，相較於中共有9000萬黨員，中共的中央政治局委員只有25個、常委只有7個；民進黨身為執政黨，中常委也只有18個，但國民黨卻有35個。

趙少康接著批評，第二個問題是質，中常委要有代表性，但國民黨的問題是有很多人頭黨員， 中常委除了少數有民意基礎外，大多數都不知道怎麼產生的，對這個黨、這個國家有什麼貢獻都不知道就變成中常委，既不能反映基層黨員意見，也不能反映社會脈動，有些還跑到中國做生意，吃飯、參加會議坐首席，搞不好經商還有各種方便，把國民黨名聲都搞壞了。

就國民黨的中常會改造。趙少康主張，必須具有內造政黨的精神，往內閣制精神邁進一步，而中常委名額15個就夠了，已經是中共中央政治局常委的一倍多。

趙少康提議，在國民黨執政期間，國民黨中常委由行政院長以及推選的部會首長4個；立法院長與立院黨團大小黨鞭4個，直轄市以及其他縣市首長6個，再加上黨主席，總共15個；若國民黨在野，就改為立法院長與立院黨團大小黨鞭、立院代表8個，加上縣市首長6個與黨主席15個，這樣才有民意基礎，否則現在國民黨的中常會都是在浪費時間、浪費資源，又沒有什麼實質的意義。