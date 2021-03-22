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內蒙河邊現大量死豬！居民不知來源　官方：已無害化處理

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-22 12:07:07

▲黃河內蒙古達拉特旗段國堤內側，近日有民眾發現躺了不少死豬，擔心是否因為豬瘟病死、會不會引發疫情。（圖／擷取自半月談微博影片）
▲黃河內蒙古達拉特旗段國堤內側，近日有民眾發現躺了不少死豬，擔心是否因為豬瘟病死、會不會引發疫情。（圖／擷取自半月談微博影片）
新冠肺炎疫情肆虐全球，但世上還有其他疾病也是各國共同的隱憂，中國黃河內蒙古達拉特旗段的河面及堤岸邊，本月21日驚傳發現大量死豬，引發民眾驚慌，擔心是否與非洲豬瘟有關。
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綜合陸媒報導，這個月16號，有傳媒工作者正在當地沿著黃河大堤拍攝候鳥，卻無意發現德勝營子村黃河國堤內側有死豬橫屍水邊，有的還泡在水裡；長約30餘公里的黃河大堤沿線，就有5處有豬屍陳列，總數至少有26頭。
這還沒完，過了幾天的20日，該名記者又再去到達拉特旗境內的黃河邊上，又發現20多頭死豬，問過村民，也不知道豬屍是從哪來的，既擔心死豬太多污染水源，更擔心死豬是因疫情病死。
當地政府表示，發現相關信息後，立刻就成立了應急處置領導小組，當地黨政領導、公安農牧等部門和相關蘇木鎮負責人，也都在第一時間趕赴現場調查，並初步將這些豬屍和周遭環境做了無害化處理，以及展開流行病學抽樣溯源調查。
按照中國農業部2017年7月3日印發的《病死及病害動物無害化處理技術規範》規定，對於病死及病害動物和相關動物產品須進行無害化處理，可採取焚燒法、化製法、高溫法、深埋法、硫酸分解法等技術工藝，並規定了操作注意事項。
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