4、5月雨量偏少 高屏溪水量剩4成
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-22 12:32:22
中南部旱象未解，中央氣象局指出，4、5月雨量可能會持續偏少，高雄市今（22）日也召開第一次的旱災應變會議，以便及早因應，高雄市長陳其邁表示，現在有些縣市已經實施全天候的減壓供水，也傳出相關農業的一些災害，高雄雖然情況較為和緩，但高屏溪的水量跟過去平均來做比較，只剩原來的4成，所以還是要未雨綢繆，希望大家共體時艱、相互配合。
中央氣象局表示，高雄近年梅雨有延後的長期趨勢，類似年5月有少雨趨勢，未來兩週，臺灣附近水氣相對偏少，東半部、北部偶有短暫雨；中南部天氣相對穩定；其中，21日因鋒面通過，中部山區亦有零星短暫陣雨；22日、23日中南部山區亦有零星短暫雨，預估4、5月雨量可能持續偏少。 高雄市區水情燈號自2月25日起調整為減壓供水黃燈，因應高屏堰流量持續下降，低於歷年同期平均，北送支援台南也在3月4日起暫停支援，依據水公司的統計，目前民生用水每日節省約7萬噸，約達5％；水利署南區水資源局也表示，自減壓供水黃燈以來，科學園區，工業區及加工出口區已由各管理機關總量管制自主減量7％，高雄整體用水量至近一週漸有下降趨勢，「降雨在天，用水在人」，希望民眾一同共度旱象。陳其邁指出，現在高雄的民生用水大概120萬噸上下，工業用水大概是29.5萬噸左右，但高屏溪的水量跟過去平均來做比較只剩原來的4成，雖然高雄現在相對於其他縣市還是黃燈的狀態，還是要未雨綢繆。針對高雄用水大戶有什麼因應策略？陳其邁強調，因為高雄超前部署，包括鳳山再生水廠、臨海再生水廠，都已經陸陸續續提供工業的用水，包括大寮、大樹的取水井，到目前為止水位出水量也都正常，所以供水上還是非常穩定，這些大廠也願意配合減少用水量，也都有一些減水計畫。