疫苗採購調閱小組遭推翻 藍：民進黨怕自家委員洩密？
記者吳承翰／台北報導
2021-03-22 12:35:38
立法院國民黨團上周以奇襲的方式，在衛環委員會成立疫苗採購調閱小組，想了解過去一年來，台灣採購疫苗的詳細情況。但在今（22）日上午，衛環委員會召委輪到民進黨籍的陳瑩，在確認議事錄的時候，國民黨團上周的提案遭到推翻。國民黨團書記長鄭麗文批評，民進黨團擔心會有立委看了機密資料後洩密，鄭直批現任立委中有洩密記錄的，只有民進黨的王定宇。
國民黨團不斷追蹤疫苗採購狀況，上周三衛環委員會輪值召委陳玉珍開秘密會議，但會議中觸及關鍵資訊，衛福部都無法透露。黨團索性趁上周四，民進黨團不設防之際，臨時發動提案、表決，成立疫苗採購調閱小組，得以查看衛福部的會議紀錄，此舉也打得民進黨團措手不及。但今日輪回民進黨的陳瑩當衛環委員會召委，一早該委員會就鬧哄哄，兩黨的黨團幹部、許多不是該委員會的立委都到場助陣，但在一陣混亂中，陳瑩表示已經經過表決，推翻了上周陳玉珍開會時，通過成立調閱小組的提案。鄭麗文表示，當下根本沒聽到陳瑩有發起表決，會議都有錄影存證，民進黨團不該如此胡說八道。鄭強調政府部門要花的每分錢都要經過國會審查，衛福部才可以對外招標、採購，但疫苗採購上，不管價格、過程只有少數官員知道，秘密會議也拿不出資料，如此黑箱的作業過程，百姓怎麼相信當中沒有人想發國難財？鄭麗文指出，先前不斷有風聲，把矛頭指向民進黨的「吳姓立委」介入採購過程，為什麼民進黨至今仍不敢說清楚講明白？對於民進黨團書記長羅致政表示，怕有立委看了機密資料後洩密，鄭麗文嗆「唯一有洩密記錄的只有王定宇洩露國防機密，民進黨是怕自家人？」國民黨團總召費鴻泰表示，美麗島電子報董事長吳子嘉直指民進黨吳姓立委想發國難財，陳時中不敢處理，如此嚴重的指控，陳連提告自清都做不到。費鴻泰認為，去年東洋的代表是林全，能把前行政院長做掉，可見那個人實力有多強，政壇中沒有幾個人有這個能耐。費鴻泰指出，只要觸及到疫苗議題，陳時中完全不敢接受監督，只會抹紅指控者來轉移話題，他強調國民黨絕對沒有人介入疫苗採購，呼籲陳時中至少要對吳子嘉提告，讓檢調去調查底吳所言是否屬實。