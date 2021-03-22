北捷25週年送25萬枚中衛紀念口罩 民眾搶翻塞爆捷運APP
記者丁上程／台北報導
2021-03-22 12:48:58
台北捷運公司為了慶祝通車25週年，與口罩國家隊中衛公司合作，推出25萬枚紀念口罩，今（22）日上午10點開始供民眾透過APP免費領取。不過領取時間一到，馬上就湧入大量民眾領取，導致系統不穩一度停擺，讓民眾罵聲不斷。而截至上午12點30分左右，系統則顯示領取完畢。
台北捷運通車25周年紀念活動，與中衛推出捷運紀念款口罩，並且在22日開放民眾透過「台北捷運Go」APP免費索取電子票券，之後在28日時，就能在一開始指定的捷運站進行兌換。不過在活動一上線，隨即有大量民眾湧入登記，導致系統不穩甚至停擺。記者也實測口罩的領取過程，從下載APP至加入會員的過程都還算迅速，不過到了要領取口罩電子票券的階段，系統速度就相當緩慢。等待10-15分鐘後，才進入領取頁面，最後終於順利領到票券。不過位在同一場合的其他記者，則長達20至30分鐘才領取到電子票券。對於系統不穩一事，北捷方面回應，目前台北捷運GO APP發放口罩兌換券功能正常，因瞬間湧入大量會員索取，因此等候時間稍久，目前加速處理中。