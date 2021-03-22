蔡英文領打國產疫苗？陳時中：是我個人希望
記者劉雅文/台北報導
2021-03-22 14:52:24
台灣首波AZ疫苗今（22）天起陸續在各大醫療院所開打，衛福部長陳時中，今天上午也陪同行政院院長蘇貞昌，到台大醫院接種新冠疫苗，陳時中也在下午召開臨時記者會，說明接種後的情況。
另外，有媒體提到，總統蔡英文與副總統賴清德是否將會優先施打國產疫苗？對此陳時中回應，這是他個人意見，如果國產疫苗能成功，且由總統帶頭施打，會很有意義，他解釋，因為國產疫苗是支持我們抗疫的有效工具，所以他個人有這樣的希望。另外有傳言，政府本月底將跟國產疫苗簽合約？對此陳時中回應，簽約是要的，但是還沒有約好時間，至於國際疫苗如果沒辦法順利進到台灣來的話，是否增購國產疫苗，陳時中則是表示，疫苗本來就是可調控的，國產生產的量，就掌握在自己國家手裡，我們是可以彈性應用的。至於針對有地方政府反應疫苗配送數量不足，指揮中心發言人莊人祥也表示，目前預計在週三會做第二次的配送，會增加15家院所，等於增加到72家，也會增加7600劑，加上先前已發送的，總共會發送到將近5萬多劑的AZ疫苗。他還強調，先前尚未收到疫苗的連江縣，運送班機也已經起飛了。另外針對醫護施打意願低於五成，會不會鼓勵施打？陳時中則委婉表示，醫護有個人喜好，但我跟院長，大家也都打了，醫護可以根據他們專業判斷，他還提到，打什麼廠牌都可以的醫護大約50%、30％希望打國產 40%希望打國外疫苗，加加減減大概40幾%，其實也不算低了。
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