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NBA／詹皇場邊督軍　看好友保羅達成1萬助攻力退湖人

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-22 14:51:02

▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul單場13次助攻，完成生涯1萬次助攻，排在史上第6。（圖／美聯社／達志影像）
湖人兩大主將「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis都因傷只能在場邊觀戰，整場焦點落在太陽明星後衛Chris Paul身上，單場繳出13助攻不僅完成「大三元」，更達成生涯1萬次助攻里程碑，率隊以111:94收下2連勝，站穩西區第2。
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James是昨天出戰老鷹的比賽時，造成右腳踝高位扭傷，目前無限期離隊，不過仍隨隊前往客場，今天和Davis坐在場邊督軍，可以看到James右腳穿著護具，但能自行行走不用輔具或人支撐。
不過少了兩大得分點，湖人今天整場進攻都較被動，全隊命中率僅412%，4人得分上雙，Montrezl Harrell替補攻下最高的23分10籃板，Dennis Schroder挹注22分，Kyle Kuzma僅13分。James目前僅缺席2場，而湖人都輸球。
反觀太陽，點點開花，全隊命中率達48.3%，「太陽狀元」Deandre Ayton和「70分先生」Devin Booker都轟下26分，Paul繳出11分10籃板13助攻，生涯累積超過1萬次助攻，排在史上第6，算上2千次抄截，Paul將成為史上第3位，達成1萬助攻、2千抄截的球員。
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