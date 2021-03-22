俄外長訪中前夕　提設法降低西方制裁風險

（中央社記者沈朋達上海22日電）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今明兩天將來訪中國。他說，兩國應推進本幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脫西方控制的國際支付體系，降低制裁風險。
他還指出，中俄關係處於歷史最好的水平，兩國首要任務是繼續加強在國際舞台中的高水平協作。拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在22日出發前接受中國官媒央視採訪時，作上述表示。他說，中俄協作模式不受意識形態限制，具自身價值，也不受國際形勢變化等因素影響，不針對任何第三國。拉夫羅夫直指，「以美國為首的西方國家」在國際事務中奉行「霸權」政策，試圖阻撓世界多極化、民主化趨勢。他說，中俄首要任務是繼續加強兩國在國際舞台中的高水平協作，共同推動世界多極化發展，和區域一體化協作，「確保國際和地區格局公平、民主和穩定」。他也提到，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20週年，雙方已商定將條約延期，並賦予新的時代內涵。美國近期就新疆、香港議題，和俄羅斯反對派人物納瓦尼（Alexei Navalny）中毒案，分別對中俄兩國官員及實體祭出制裁。在談到制裁問題時，拉夫羅夫表示，美國等西方國家「已拋棄傳統的外交禮節和處事方式」，批評美國從前總統歐巴馬（Barak Obama）到川普（Donald Trump），再到目前的政府，動輒使用制裁。美國等西方國家應清楚，制裁毫無益處，對中俄施加制裁也不明智。他指，為應對制裁，中俄除應強化在聯合國框架下合作「立即結束單邊強制措施」外，還應藉勢增強自主科技創新，不斷提高國家實力。透過強化科技產業自主性，推進本國貨幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脫西方控制的國際支付體系等方式，降低制裁帶來的風險。拉夫羅夫於22至23日到訪中國，央視報導，中國國務委員兼外交部長王毅將和他舉行會談，就雙邊關係、近期高層交往對表，並就國際和地區問題交換意見。（編輯：周慧盈）1100322