高雄市出現首例境外移入登革熱確診個案
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-22 13:03:14｜2021-03-22 13:04:28
高雄市昨（21）日接獲中央疾病管制署通知確診高雄市首例境外移入登革熱病例，個案為位於一名正在進行居家檢疫的40多歲本國籍男性，檢疫期間因出現發燒、肌肉酸痛、皮膚紅疹等症狀通知防疫單位並安排就醫，確診為登革熱陽性，目前個案住院治療中。
高雄市衛生局指出，個案於2月4日前往菲律賓工作，於3月19日自桃園機場入境後當日晚間返回高雄住家進行一人一戶居家檢疫，疫調發現，個案於菲律賓工作期間3月15日即開始出現發燒症狀，於當地就醫後，18日症狀緩解，19日返台，20日再度出現發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛、背痛、皮膚紅疹等症狀通知防疫單位並安排就醫，當日進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，經醫院通報於3月21日綜合檢驗結果確診登革熱，目前個案住院治療中，無同行及住接觸者。衛生局表示，接獲個案後立即規劃在當日完成緊急防治工作，在個案住家所在地進行病媒蚊密度調查，查獲積水容器28個，其中3 處孳生病媒蚊幼蟲（含陽性水溝、頂樓塑膠袋及花器各一個），防疫團隊今（22）日也進行地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及高效能捕蚊燈監測等緊急防治工作，並進行社區動員全面清除孳生源。衛生局提醒民眾，物前東南亞地區登革熱及COVID-19 疫情嚴峻，民眾自高流行風險區返國務必落實一人一戶居家檢疫，如出現任何身體不適的症狀，請儘速撥打防疫專線723-0250由防疫人員安排就醫，近日白天氣溫溫暖，是適合埃及斑蚊孳生的時節，請市民朋友不可掉以輕心，加強落實住家室內外孳生源檢查，共同防範登革熱疫情發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。