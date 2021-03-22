黨內聲量低 朱立倫：正面聲量才有用、負面聲量沒意義
記者吳承翰／台北報導
2021-03-22 13:39:30｜2021-03-22 14:14:02
國民黨主席改選一天比一天還接近，在一個月都沒有公開行程後，前黨主席朱立倫上周終於公開露面，今（22）日再有公開行程，前往台東、綠島進行公益活動，並和台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、地方人士會面。對於目前他在黨內聲量低，朱受訪時強調，有聲量不一定是好事，像他持續做公益，就是要累積正面聲量，負面聲量對他來說沒有太大意義。
朱立倫今日赴台東參加公益活動，在出發前於松山機場進行媒體聯訪，他表示一直有在做公益活動，並會和地方人士談到2022選舉，這應該是目前黨內最關心的事務。日前傳出朱立倫和前高雄市長韓國瑜有私下接觸，朱也證實此說法，他強調此說法「見面好幾次」。但朱強調，和黨內不管韓國瑜、趙少康、江啟臣、連勝文，他每個人都合作，而且都是正面合作。由於韓國瑜已表態力挺趙少康，媒體問朱立倫，韓國瑜的支持者是否能有效轉移給趙少康？朱說「大家都是國民黨粉，會團結、正面合作。」而近日傳出黨中央評估連勝文只有3%左右的實力，朱立倫也聲援連，他認為國民黨已經習慣用負面的眼光去看待黨內同志，很容易內耗、內鬥。朱立倫表示，連勝文很有政治熱忱，也幫助很多年輕世代，對連、江啟臣、趙少康，朱立倫都強調要以正面的眼光去看待。