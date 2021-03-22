NBA／CP3加入10000助攻俱樂部 再得535分將寫下聯盟紀錄
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-22 14:06:13
在鳳凰城太陽對洛杉磯湖人比賽中，35歲的「CP3」Chris Paul正式達成生涯第10000次助攻的里程碑，也成為聯盟史上第6位加入「一萬次助攻俱樂部」的球員。
面對雙星「詹皇」LeBron James和「AD」Anhony Davis都缺陣的湖人，此役太陽談笑用兵，主將Devin Booker和中鋒Deandre Ayton雙雙攻下26分，而Pual則是繳出11分、13助攻、10籃板的「大三元」數據，帶領球隊已111:94贏球。在他傳出本場第9次助攻後，其職業生涯例行賽總助攻數達到10000次，成為NBA史上第6位助攻超過10000分的球員，現在排在他前面的僅有6人。歷史助攻榜上，爵士傳奇球星John Stockton以15806次總助攻數，排名史上第一；「大三元製造機」Jason Kidd傳出12901次居次，「風之子」Steve Nash有10355次排第3，Mark Jackson的10335和魔術強森的10141分別居第4和第5。Paul本季目前傳出了338次助攻，按照這個速度，他下一季就有望超越Nash，成為史上第3；不過要擠下Kidd和Stockton幾乎是不可能的任務了。另外，Paul現在只差535分，就成為史上第一位達到「20000分、10000助攻」的球員。對於打破紀錄，他受訪時表示：「我愛這項運動，我愛上場競爭，我心懷感激。」