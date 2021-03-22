NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／CP3加入10000助攻俱樂部　再得535分將寫下聯盟紀錄

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-22 14:06:13

Chris Paul
▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
在鳳凰城太陽對洛杉磯湖人比賽中，35歲的「CP3」Chris Paul正式達成生涯第10000次助攻的里程碑，也成為聯盟史上第6位加入「一萬次助攻俱樂部」的球員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對雙星「詹皇」LeBron James和「AD」Anhony Davis都缺陣的湖人，此役太陽談笑用兵，主將Devin Booker和中鋒Deandre Ayton雙雙攻下26分，而Pual則是繳出11分、13助攻、10籃板的「大三元」數據，帶領球隊已111:94贏球。
在他傳出本場第9次助攻後，其職業生涯例行賽總助攻數達到10000次，成為NBA史上第6位助攻超過10000分的球員，現在排在他前面的僅有6人。
歷史助攻榜上，爵士傳奇球星John Stockton以15806次總助攻數，排名史上第一；「大三元製造機」Jason Kidd傳出12901次居次，「風之子」Steve Nash有10355次排第3，Mark Jackson的10335和魔術強森的10141分別居第4和第5。
Paul本季目前傳出了338次助攻，按照這個速度，他下一季就有望超越Nash，成為史上第3；不過要擠下Kidd和Stockton幾乎是不可能的任務了。
另外，Paul現在只差535分，就成為史上第一位達到「20000分、10000助攻」的球員。對於打破紀錄，他受訪時表示：「我愛這項運動，我愛上場競爭，我心懷感激。」
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.41%61.59%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
27.97%72.03%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.79%19.21%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀