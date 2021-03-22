蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 馮世寬：以身作則我很敬佩
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-22 14:44:29
台灣首批新冠肺炎牛津AZ疫苗今（22）日開始施打，但是國人施打意願偏低，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今日一早來到台大醫院，率先接種疫苗，盼能增加國人信心。退輔會主委馮世寬表示，願意打疫苗，也對蘇貞昌以身作則感到欽佩。
立法院外交及國防委員會今日邀請退輔會做業務報告，並備詢。民進黨立委高嘉瑜詢問退輔會所屬榮民醫院院長們會不會去施打疫苗？馮世寬表示，施打疫苗有排序，他們願不願意打，他沒把握。北榮院長許惠恒答覆表示，本來安排今早要施打，但是今天因為要來院會備詢，所以延後到下午回到醫院後再施打疫苗，一位副院長已率先施打；台中榮總院長陳適安表示，已經有2位副院長施打疫苗，他是安排明天施打；高雄榮總院長林曜祥表示，原本今早來要跟高雄衛生局長一起施打，但是因為今天來院會質詢而延後。高嘉瑜詢問馮世寬是不是沒施打的意願？馮世寬表示，他不是沒意願，許惠恒提醒因為他有心臟血管支架安裝的問題，要經過檢驗才能打，本來他是想排在蘇貞昌後面打。馮世寬強調，他決定要打疫苗，蘇貞昌是我們的領導者，「他以身作則我很敬佩！」