贏在起跑點　中信徵才百萬年薪不再是夢想

新冠肺炎肆虐全球，造成經濟受到不小的影響，唯獨「房市」逆勢成長，交易也越來越熱絡，2020年更創下成交量新高點；國內三大房仲之一的「中信房屋」在今（2021）年大舉徵才，以業務人員為主，儲備幹部為輔；在13日的「台北市就業博覽會」上，中信房屋是詢問度最熱門的攤位之一，成功找尋到多位意願極高的業務人員進行培訓。

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中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，北市勞動局13日舉辦於圓山花博舉辦就業博覽會，邀集225家企業、提供1萬1748個職缺，中信的攤位中聚集80多人前來詢問，其中7人意願相當高，願意嘗試新的工作環境，挑戰高薪，其中更有自香港人看好未來房產市場，願意投身到房仲業來打拚。

政府通過「房地合一稅」所得稅法修正草案，2021年的房市被打房政策攪亂，正當所有房仲業者還在觀望的態勢下，「中信房屋」已經對未來超前部署；徵才活動中，35～45歲前來求職的人占7成、45歲以上占0.5成、35歲以下1.5成。江龍名分析，年輕人對於工作較趨向「錢多事少離家近」，房仲業務工作內容挑戰性強、壓力大且工時較長；反觀35～45歲對房仲工作接受度較高，也願意挑戰高薪、給自己一個機會努力並實現百萬年薪的理想。

年薪百萬不是夢，一名從咖啡師轉職做房仲的曾繁婷，帶著想要一圓買房的夢想進入房仲，入行半年才成交第一棟房子，目前進入房仲約2年的時間，靠著團隊裡的學長姐帶領及教導，到現在已經成交不少房子，不僅收入比當咖啡師時來的多，現在也逐漸朝著圓夢的方向前進；而原本是日本料理廚師轉職到房仲的陳頡恩，靠著自己的努力，早上帶客戶，晚上上街貼傳單，同樣也是靠著團隊的協助，在第二個月就成交第一棟房子，雖然每天基隆台北來回，但他相信有朝一日，可以買一棟好房，讓老婆和小孩安心

江龍名表示，中信房屋最大的特色就是「團隊合作」，唯有透過團隊合作，以上帶下的方式，最能夠讓新人用最快的速度成長以及茁壯，在中信房屋可以邊學邊做，學長姐也會以自身的經驗分享，䀆可能的讓新人能夠獨立運作；對於新人的教育訓練更加重視，唯有好的教育訓練才能累積專業知識。

中信房屋全台灣目前有240家加盟店，為台灣第一家獲准以「房屋仲介」登記成立的公司， 一直以來秉持著正派經營、以客為尊之原則，以「安全、專業、熱誠」的服務精神，滿足客戶居住需求，提供一致的優質房屋仲介服務。