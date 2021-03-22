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中捷試營運倒數　中信兄弟主題捷運站開箱

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-22 14:31:45

中捷試營運倒數　中信兄弟主題捷運站開箱
▲台中捷運攜手中信兄弟，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為主題車站(圖／柳榮俊攝2021.3.22)
台中捷運攜手中信兄弟，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為中信兄弟「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，不僅有球星與吉祥物主視覺，更有球員特別錄製的廣播，要給球迷驚喜。市長盧秀燕今(22)日出席開站記者會，邀請球迷打卡為球隊加油，會後更親自搭乘捷運，視察車廂開關門速度、起步加速率、噪音改善情形，宣告市府已做好萬全準備，迎接3月25日試營運。
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盧秀燕表示，中部地區第一條捷運綠線將在3月25日試營運，今文心崇德站開箱，是全國唯一常設性主題車站；這裡距離中信兄弟隊主場「台中洲際棒球場」非常近，市府與中信兄弟隊一同發想討論，以中信兄弟當作主題特色，站體搭配影像十分有趣且充滿活力，希望成為全國最有特色的主題站，歡迎大家支持棒球及在地球隊。
盧秀燕說，為了給大家驚喜，捷運試營運起，文心崇德站除一般站務員廣播，市府也邀請中信兄弟明星球員不定時，或配合球季活動進行廣播，與球迷及台中捷運迷互動，要讓捷運綠線不只是中部第一條捷運，也是全國第一個有主題特色的車站，最好玩、最新穎、最有趣、最適合旅行戀愛的捷運就在台中，邀請大家來搭乘。
今在文心崇德站登場，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters帶來精彩熱舞，應援團長小白更受邀擔任主持人，介紹主題車站各項精心佈置，歡迎球迷打卡拍照，為捷運元年留下美好回憶。盧更臨時出考題請中信兄弟大師兄林智勝示範車站廣播。
中信兄弟領隊劉志威表示，很高興中信兄弟有機會與台中捷運合作，中信兄弟將全力做好主題車站示範，希望讓大家來到文心崇德站就能提前感受球場氛圍。目前正值中華職棒賽季，捷運綠線也將於3月25日起展開30天免費試營運，歡迎搭捷運來看球。
另外，中捷軸心改善獲台中市政府捷運故障審查委員會審議通過，已確認安全無虞，自3月11日起進行全時段、全車隊運轉測試，即將進入尾聲。記者會後盧秀燕也親自搭乘視察，從文心崇德站返回市政府站，確認民眾反映的各項問題已獲改善，宣告中捷試營運即將到來。
台中捷運公司表示，台中捷運與中信兄弟聯合打造的主題車站，讓人宛如置身棒球場，搭配球團今年度最新口號「BRACE」的設計概念，期許每個球員都成為支柱，一起撐起中信兄弟的黃衫，勇敢面對來自四面八方的挑戰。
此外，民眾進入文心崇德站前，遠遠就可看到車站入口處中信兄弟迎接旅客的意象。來到車站3樓，詢問處披上黃衫，更是全台捷運首創，讓民眾一眼找到詢問處，快速得到服務；禁止飲食線及進站閘門也配合主題設計，民眾可在車站所有角落遇見主場球隊帶來的驚喜與美好。
不只如此，捷運綠線試營運後，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters與球隊吉祥物小翔將到主題車站擔任一日站務員，與乘客互動。民眾於賽季期間到主題車站與任一中信兄弟有關的佈置合照，打卡「中信兄弟挺中捷」上傳個人社群媒體，比賽日至台中洲際棒球場服務台出示打卡畫面，即可獲得紀念明信片，未來將不定期舉辦聯合活動，請球迷留意。
▲台中捷運攜手中信兄弟，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為主題車站(圖／柳榮俊攝2021.3.22)
▲台中捷運攜手中信兄弟，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」打造為主題車站(圖／柳榮俊攝2021.3.22)
 
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