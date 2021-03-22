藍營急著查疫苗進口過程 羅致政批手法粗魯、動機可議
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-22 14:40:47｜2021-03-22 14:44:25
立法院國民黨團上週突襲衛環委員會，以臨時提案的方式打算成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨團今（22）日也以「主席陳玉珍在處理臨時提案時，未徵詢在場立委意見，且在在場委員一再表示未能取得書面提案，逕自宣告進入表決程序，實屬重大瑕疵」為由，提出書面更正議事錄，並提出臨時動議，基於於廠商的保密協議，會在疫苗取得無虞、國人施打完畢後，再由衛環委員會成立調閱小組。立法院民進黨團書記長羅致政則痛批國民黨不僅動機可議，手法還相當粗魯。
羅致政表示，上周四國民黨以違法、粗糙的方式通過臨時動議，成立所謂「疫苗採購調閱小組」，但過程中，從主席陳玉珍宣布有該臨時提案，到宣布要表決，時間僅有30秒，不僅未事先提供提案文件、宣讀時僅念部份文字，不給任何討論時間，停止討論也沒經在場委員同意，便強行表決，在場有委員表達有異議後，陳玉珍也不處理，顯然是程序有嚴重暇疵且違反議事規則的違法表決，「如此偷鷄摸狗，到底是在怕什麼？」羅致政強調，衛福部長陳時中也已經允諾，在未來疫苗陸續運抵、國人順利施打後，就會向立法院進行秘密報告，提供相關資訊；國民黨堅持現在就要成立調閱小組，清查疫苗取得的價格與供貨時程，不僅涉及國際慣例與廠商簽訂的保密協議，更可能因為供貨期程曝光，增添後續疫苗能否順利供應的變數，影響到全體國人的健康與疫情控制。羅致政痛批，國民黨不只動機可議，手法更是粗魯，雖然民進黨今天提出「在疫苗取得無虞、國人施打完畢後，再由衛環委員會成立調閱小組」但卻因為國民黨杯葛導致會議無法進行，「國民黨到底在急什麼？不能等到台灣順利取得疫苗、國人都施打完畢之後，再來成立嗎？」