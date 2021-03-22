NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

藍營急著查疫苗進口過程　羅致政批手法粗魯、動機可議

記者劉育辰／綜合報導

2021-03-22 14:40:47｜2021-03-22 14:44:25

羅致政
▲立法院國民黨團上週突襲衛環委員會，欲成立「疫苗採購調閱小組」，立法院民進黨團書記長羅致政不滿批評藍營不僅動機可議，手法還相當粗魯。（圖／NOWnews資料照）
立法院國民黨團上週突襲衛環委員會，以臨時提案的方式打算成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨團今（22）日也以「主席陳玉珍在處理臨時提案時，未徵詢在場立委意見，且在在場委員一再表示未能取得書面提案，逕自宣告進入表決程序，實屬重大瑕疵」為由，提出書面更正議事錄，並提出臨時動議，基於於廠商的保密協議，會在疫苗取得無虞、國人施打完畢後，再由衛環委員會成立調閱小組。立法院民進黨團書記長羅致政則痛批國民黨不僅動機可議，手法還相當粗魯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅致政表示，上周四國民黨以違法、粗糙的方式通過臨時動議，成立所謂「疫苗採購調閱小組」，但過程中，從主席陳玉珍宣布有該臨時提案，到宣布要表決，時間僅有30秒，不僅未事先提供提案文件、宣讀時僅念部份文字，不給任何討論時間，停止討論也沒經在場委員同意，便強行表決，在場有委員表達有異議後，陳玉珍也不處理，顯然是程序有嚴重暇疵且違反議事規則的違法表決，「如此偷鷄摸狗，到底是在怕什麼？」
羅致政強調，衛福部長陳時中也已經允諾，在未來疫苗陸續運抵、國人順利施打後，就會向立法院進行秘密報告，提供相關資訊；國民黨堅持現在就要成立調閱小組，清查疫苗取得的價格與供貨時程，不僅涉及國際慣例與廠商簽訂的保密協議，更可能因為供貨期程曝光，增添後續疫苗能否順利供應的變數，影響到全體國人的健康與疫情控制。
羅致政痛批，國民黨不只動機可議，手法更是粗魯，雖然民進黨今天提出「在疫苗取得無虞、國人施打完畢後，再由衛環委員會成立調閱小組」但卻因為國民黨杯葛導致會議無法進行，「國民黨到底在急什麼？不能等到台灣順利取得疫苗、國人都施打完畢之後，再來成立嗎？」
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
0%0%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.55%61.45%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
36.69%63.31%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.69%19.31%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀