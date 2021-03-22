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楊潔篪「不可分割」遭駁後　國台辦再嗆：全中國人的台灣

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-22 14:41:07

▲中國國台辦發言人朱鳳蓮22日重申，台灣是全中國人民的台灣。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮22日重申，台灣是全中國人民的台灣。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
美中近日在阿拉斯加舉行外交高層會談，論及台灣、香港議題時，中方代表楊潔篪重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，引起台灣陸委會嚴正駁斥，說台灣從來不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定未來發展。而今天(22日)中國國台辦也再度對此事回應，強調兩岸同屬一個中國，「台灣是全中國人民的台灣」。
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根據中國國台辦官方微博新聞聲明，國台辦發言人朱鳳蓮22日回應傳媒有關陸委會說法時，強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，這一歷史事實和法理基礎是任何人、任何勢力都無法改變的。
朱鳳蓮並聲稱，海峽兩岸雖然尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。台灣是全中國人民的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。朱鳳蓮也不忘再次批評台灣執政當局，是在企圖偷換概念、進行謀獨挑釁，如不改悔，必將自食其果。
最後，朱鳳蓮又重申北京官方一貫的調調，即祖國必須統一，也必然統一，這是中華民族偉大復興的必然要求。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興；中國將繼續團結廣大台灣同胞，以推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一的進程。
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