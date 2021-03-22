蔡其昌考察中捷運 既定行程無須聯想
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-22 15:04:36
立法院交通委員會今(22)日安排台中地區交通建設考察，立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、立委邱臣遠、陳柏惟及合中市副市長陳子敬、市議員陳世凱、賴佳微、張家銨、王立任、施志昌等人皆共同參與，除了解中捷運綠線營運前改善辦理情形外，同時也持續推動臺鐵海線鐵路雙軌化工程進度。
台中捷運綠線25日恢復試營運，市長盧秀燕今率先試乘捷運，讓市民安心。立法院交通委員會也安排考察，綠營可能提名市長人選立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍都出席。蔡其昌表示，中捷運先前因軸心斷裂暫停試營運，現在改善後恢復試營運，他當然也要來搭搭看。捷運車廂啓動速度似乎較快，同行的媒體朋友還因此摔倒，期盼市政府用最高規格來持續改善，並完整的向全體市民報告改善成果。蔡其昌強調，我是立法院副院長同時也是台中市市民，讓人民認同是會解決問題的政治人物，是我的從政目標，今是交通委員會安排的既定考察行程，他說，大家無須聯想，時機還沒到，他現在就是副院長，把自己角色發揮好，時間到了，民進黨有民主機制，會找出最優秀候選人。林佳龍說，他身為台中人關心城市發展，他也是民進黨籍，民進黨有好的機制，鼓勵有志服務的人可全力衝刺，團結透過民主機制，產生最強候選人，讓她長年規劃的建設不會中斷。林佳龍強調，成功不必在他，成功一定有他，民進黨要團結贏得支持，改變台中加速前進，讓城市繼續發展。對於，臺鐵海線鐵路雙軌化工程，海線鐵路談文站至追分站間，目前尚有38.3公里為單線路段，中央已啟動可行性評估，6月提出期末報告完成審查程序後，將提報行政院審議。蔡其昌重申，當市長應該要解決問題，要做一個建設的市長而不是擋建設的市長，中火燃媒機組要換成燃氣她擋，大慶到烏日鐵路高架，中央預算到位她擋，臺中鐵路環線她也反對，這些過去我們與林佳龍部長很努力爭取推動，大台中交通建設本應該進步神速，市政府一昧的反對並不是市民之福。