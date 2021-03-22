南市消防局添救火生力軍 黃偉哲：要給市民最大生命保障

台南消防新生力軍上線，今(3月22日)展示新購車輛，市長黃偉哲親自到場擔任校閱官，鼓勵辛苦的消防人員。黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，車輛的規劃配置須因時因地制宜，近年來陸續提昇消防車輛的行車安全裝置，很感謝議會在經費上的支持，讓市府可以新購消防設備，更感謝義消、警消大家的努力和愛心企業捐贈，才能更完善消防設備的資源，希望消防人員能快速安全抵達現場，促使市民朋友的生命及財產安全得到最大的保障。

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▲黃偉哲(右二)爬上雲梯車，體驗內建車身動態穩定系統效果。左二為消防局長李明峯（圖／記者林怡孜攝，2021,03,22）

× ▲黃偉哲(右二)爬上雲梯車，體驗內建車身動態穩定系統效果。左二為消防局長李明峯（圖／記者林怡孜攝，2021,03,22）

消防局長李明峯指出，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，使用109年編列預算，共購置水箱車2輛、水庫車2輛、救助器材車1輛及雲梯車1輛，依據使用單位需求，配置符合轄區特性的車種及搶救器材，持續汰換老舊車輛，自打造到驗收的細節，邀請使用單位親自參與規劃、設計及檢覈，於交車後進行多面向的問卷調查，力求提昇使用單位之滿意度。

消防局109年新購水箱、水庫車使用電腦化操作面板搭配英製幫浦，出水穩定且體積較小，自帶降噪、溫控及不需維修處理的機械式密封，節省車內空間和維修成本。水庫車參酌使用者回饋，增設左右車側影像顯示，有助駕駛者查看消防栓位置，避免重複移車，爭取救災時效。救助器材車搭載國內最大、最快充氣能力的氣瓶空壓機，照明燈塔改用可無線遙控的LED燈具，遠端操作便捷、無須預熱且使用壽命更長，其人性化控制系統，更將所有車載設備控制系統整合於單一面板，還兼具保養提醒及錯誤警示功能。消防局進一步說明，執勤及行車安全是南市府力求精進的目標，自109年起便陸續推動十大車輛安全防範措施，經統計109年1至12月份出勤車禍肇事共12件，與108年同期26件相比減少54%，可見市府的努力成果。

黃偉哲強調，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，除了強化各式搶救設備，但最重要的是請市民朋友們能優先禮讓消防救災及救護車輛，讓消防人員能快速、順利、安全抵達現場，讓市民的生命財產安全更有保障。