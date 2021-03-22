史哲：感謝C10 LIVEWAREHOUSE 高流啟用前功成不身退　

我是廣告 請繼續往下閱讀
C10 LIVE WAREHOUSE是全台灣唯一臨港倉庫音樂空間，也是全台灣第一座由公部門興建運營的LIVE HOUSE，更是高雄首座千人規格專業演唱會空間，分別有可容納1400人的大庫，以及容納230人的小庫，截至2020年共舉辦549場演出，2015年至2020年近25萬人進場欣賞演出，可說是完備從五萬人到五十人高雄音樂展演場域。為因應高雄流行音樂中心的興建計畫，史哲曾提出「軟體先行」，即在硬體場域完成興建之前，先透過軟體帶動整體高雄的流行音樂、獨立音樂環境，例如，推動「南面而歌」台語歌曲徵件計畫、「活化流行音樂創作展演空間試辦計畫」、協助南臺灣高中熱音聯盟成果發表等等，從培育、創作、演出展演空間三大面向持續性的扶植與推廣。史哲指出，透過分析城市整體音樂環境的現況與需求。發現當時高雄有世運主場館、巨蛋、月光劇場、有livehoue，卻缺少一個可容納千人以上的室內音樂展演場域，位於駁二大義C10倉庫的運用成為重要思考，於2012年12月啟動整建，2015年5月正式完工。史哲表示，高流建設一路走來充滿血淚點滴，要感謝C10 LIVE WAREHOUSE承擔起重要任務，挺過七年，創造出許多精彩聲景，未來仍是高雄重要的中型音樂展演空間、與實驗前衛音樂展演場地的角色，將持續帶來多元精彩的演出，培育更多音樂產業的專業人才。