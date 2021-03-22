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史哲：感謝C10 LIVEWAREHOUSE 高流啟用前功成不身退　

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-22 15:49:59

▲C10 LIVE WAREHOUSE是全台灣唯一臨港倉庫音樂空間，也是全台灣第一座由公部門興建運營的LIVE HOUSE，更是高雄首座千人規格專業演唱會空間。（圖／截自高雄市副市長史哲臉書）
▲C10 LIVE WAREHOUSE是全台灣唯一臨港倉庫音樂空間，也是全台灣第一座由公部門興建運營的LIVE HOUSE，更是高雄首座千人規格專業演唱會空間。（圖／截自高雄市副市長史哲臉書）
在高流滿載測試前夕，全程參與高流相關建設的高雄市副市長史哲也特別撰文感謝作為高流啟用前的中繼投手「C10 LIVE WAREHOUSE」，強調該場域功成不身退 ，將持續帶來多元精彩演出，培育更多音樂產業的專業人才。
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▲C10
▲C10 LIVEWAREHOUSE創造出許多精彩聲景，未來仍是高雄重要的中型音樂展演空間、與實驗前衛音樂展演場地的角色，將持續帶來多元精彩的演出。（圖／截自高雄市副市長史哲臉書）
C10 LIVE WAREHOUSE是全台灣唯一臨港倉庫音樂空間，也是全台灣第一座由公部門興建運營的LIVE HOUSE，更是高雄首座千人規格專業演唱會空間，分別有可容納1400人的大庫，以及容納230人的小庫，截至2020年共舉辦549場演出，2015年至2020年近25萬人進場欣賞演出，可說是完備從五萬人到五十人高雄音樂展演場域。
為因應高雄流行音樂中心的興建計畫，史哲曾提出「軟體先行」，即在硬體場域完成興建之前，先透過軟體帶動整體高雄的流行音樂、獨立音樂環境，例如，推動「南面而歌」台語歌曲徵件計畫、「活化流行音樂創作展演空間試辦計畫」、協助南臺灣高中熱音聯盟成果發表等等，從培育、創作、演出展演空間三大面向持續性的扶植與推廣。
史哲指出，透過分析城市整體音樂環境的現況與需求。發現當時高雄有世運主場館、巨蛋、月光劇場、有livehoue，卻缺少一個可容納千人以上的室內音樂展演場域，位於駁二大義C10倉庫的運用成為重要思考，於2012年12月啟動整建，2015年5月正式完工。
史哲表示，高流建設一路走來充滿血淚點滴，要感謝C10 LIVE WAREHOUSE承擔起重要任務，挺過七年，創造出許多精彩聲景，未來仍是高雄重要的中型音樂展演空間、與實驗前衛音樂展演場地的角色，將持續帶來多元精彩的演出，培育更多音樂產業的專業人才。
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