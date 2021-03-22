藍營大咖釀結盟　趙少康：韓國瑜出來就很難

在國民黨主席選戰中聲勢式微的前新北市長朱立倫，今（22日）再度證實已與前高雄市長韓國瑜多次會面，營造「朱韓結盟」氛圍。對此，最早傳出與韓國瑜結盟的中廣董事長趙少康強調， 最好大家都結盟，他樂觀其成。但趙少康也說，韓國瑜如果要出來就很難結盟，韓國瑜不出來才有可能結盟。
趙少康上午出面砲轟國民黨中常會，事後也被問及，會不會擔心朱立倫與韓國瑜結盟？趙少康回應，他自己也跟很多人都結盟，有趙韓、趙江、趙朱結盟，結盟多多益善沒關係，都是國民黨裡面的人有什麼好分，必須結合在一起才能發揮力量打贏選戰，最好大家都結盟，如果韓朱結盟很好，他樂觀其成。趙少康接著說，至於會不會真的結盟不知道，但朱立倫如果想選黨主席，當然希望跟大家都友好，選舉就是所有的票，能拉的票都要拉，所以如果朱立倫想選，拉韓國瑜的支持並不稀奇。媒體追問，韓粉的票會不會轉向支持朱立倫？趙少康表示，韓國瑜如果要出來就很難結盟，韓國瑜不出來才有可能結盟。所以韓國瑜出不出來，可能韓要做最後決定，不過國民黨主席7月才選，可能5、6月才要登記，所以還有一段時間。趙少康也說，韓粉會不會轉移，可能不是光是一個結盟就會轉移，還要看韓國瑜的支持力道有多強，怎麼樣跟韓粉喊話、號召，可能都有關係。