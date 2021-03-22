歐洲多國暫緩AZ疫苗 民調：對安全性信心度普遍下降
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-22 15:24:18
為遏止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，各國開始推動新冠疫苗接種工作，但歐洲多國傳出有數名接種阿斯利康（AstraZeneca，AZ疫苗）出現血栓副作用。民調機構「YouGov」近期進行的民調統計結果顯示，歐洲多個國家的受訪者傾向擔憂AZ疫苗的安全性。
綜合外媒報導，YouGov在3月12日至18日，對7000人進行民意調查，並於週一（21）發布，結果顯示法國、德國、西班牙的受訪者有超過50%的人認為AZ疫苗是「不安全」的。在幾個歐洲國家宣布暫緩使用AZ疫苗後不久，人們對疫苗的信心急劇下降，雖然上週歐洲藥品管理局（EMA）強調AZ疫苗安全有效。民調統計顯示，在法國61%的受訪者認為AZ疫苗不安全，比2月相比增加18個百分點；在德國有55%的受訪者認為疫苗不安全，較2月增加15個百分點；西班牙則是有52%的受訪者認為不安全、義大利為43%，兩個國家都較2月上升27%。德國、挪威的醫學機構近期即將刊登在《刺胳針》的研究指，AZ疫苗注射後所產生的抗體，會誘發血小板的反應，推測免疫反應是導致血栓症狀的主要原因。YouGov民調負責人史密斯（Matt Smith）表示，過去的2週，AZ疫苗與輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）疫苗相比，接種後過敏反應的消息較多；歐洲各國政府提出對AZ疫苗安全性的擔憂，無疑傷害了阿斯利康藥廠在歐洲的聲譽。在民調涵蓋的歐洲國家中，英國對AZ疫苗充滿了信心，雖然支持度略為下降，但仍有77%的受訪者認為AZ疫苗是「安全」的；而西班牙、西班牙對AZ疫苗的信心從59%、54%下降至38%、36%。
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