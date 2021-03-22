「針」的疫苗假不了！張惇涵：蘇揆打完疫苗看來虎虎生風
記者胡宥心／台北報導
2021-03-22 15:44:51｜2021-03-22 15:58:51
行政院長蘇貞昌今（22）日早上帶頭施打AZ疫苗，下午便與總統蔡英文共同出席在台北晶華酒店的公開活動，蔡英文與蘇貞昌兩人有說有笑走樓梯上三樓，面對外界質疑蘇貞昌是不是打假疫苗？總統府發言人張惇涵代為回應表示，有圖有真相、有影片有真相，打與不打都要講，這樣的政治口水操作大可不必。
針對衛福部長陳時中希望待國產疫苗研發出來後，蔡英文率先施打，張惇涵表示，防疫跟疫苗都是專業科學問題，不是政治問題，任何對台灣防疫工作有正面幫助的，總統、副總統都樂意配合。陳時中建議她可以施打國產疫苗，總統也覺得很好，也願意實際行動支持國產疫苗。張惇涵說，一但國產疫苗研發成功，也願意支持，團結防疫跟公開透明是台灣防疫如此成功的原因，希望大家繼續保持，配合指揮中心指引，維持防疫成果。至於外界有蘇貞昌打「假疫苗」的質疑，張惇涵也說，早上蘇院長打疫苗，基於防疫考量，避免醫院更多防疫負擔，畫面也是由相關團隊提供給媒體，「有圖有真相、有影片有真相，（外界）不打也要講，先打也要講，打了還要繼續講，這樣很不好，如此政治口水操作大可不必。」大家關心蘇貞昌打完疫苗的身體狀態，張惇涵說，蘇院長跟總統剛剛走來一路有說有笑，虎虎生風，狀況不錯。
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