慎終追遠 清明連假搭乘公共運輸優惠多
記者黃守作／高雄報導
2021-03-22 21:00:00
公路總局自110年4月1日0時起至4月5日24時止，提供多項公共運輸優惠措施，高雄市區監理所鼓勵民眾多加利用，以紓解道路交通壅塞。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，清明節是國人慎終追遠的節日，交通部公路總局為了鼓勵民眾於清明節期間返鄉掃墓、出遊時搭乘公共運輸，推出公共運輸多項優惠措施，以紓解交通壅塞。陳崑山說，公路總局推出搭乘客運優惠專案，在票價優惠方面，90條國道客運路線享平日優惠票價或原票價85折，以阿羅哈客運(國道客運)為例，台北-高雄2排椅原價730元，優惠價640元；高雄-台中2排椅原價400元，優惠價300元，民眾可多多利用國道客運，以減少私人運具之使用，43條「台灣好行」路線，使用電子票證可享半價優惠，民眾可多加利用。陳崑山指出，轉乘優惠方面，民眾如搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票或基本里程免費之優惠，以鼓勵民眾多使用大眾運輸轉乘。陳崑山強調，為因應新冠COVID-19肺炎疫情，該所仍持續要求所轄客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，務必做到乘車前量測乘客體溫、配戴口罩及消毒手部，輔以海報及廣播宣導民眾注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，以提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘。